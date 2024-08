Premiér Fico zverejnil FOTO, ako sa pripravuje na plný návrat do práce: Tak TOTO by ste nečakali

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Pred viac ako troma mesiacmi jeho život visel na vlásku, teraz sa vracia naplno do práce. Premiér Robert Fico (Smer-SD) má v pondelok absolvovať prvú zahraničnú cestu od atentátu do Normandie a počas týždňa by sa mal stretnúť aj s prezidentom Petrom Pellegrinim, aby diskutovali o aktuálnej politickej situácii. Ako sa na návrat pripravoval? To by ste rozhodne nečakali.

archívne video

Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara na výslovnú žiadosť opozície (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Fico po atentáte (15. 5.) dokázal na verejnosti vystúpiť už 5. júla, neskôr sme videli premiéra prehovoriť na viacerých podujatiach, na rokovaní vlady a tlačových konferenciách. Naplno do pracovného kolobehu sa však vracia až na konci augusta. "Po veľmi náročnej a tvrdej rehabilitácii som plus-mínus pripravený chodiť do práce a pracovať, ale zďaleka to ešte nie je také, ako by to malo byť,“ prezradil minulý týždeň s tým, že je už schopný chodiť do práce a plniť si základné povinnosti.

"Aj takto vyzerá príprava na plný návrat do práce po udalosti z 15. mája," napísal v nedeľu večer premiér na sociálnej sieti a zverejnil fotografiu, na ktorej si čistí a voskuje množstvo topánok. Takú podobu jeho príprav na návrat do práce asi nikto nečakal.

(Zdroj: Facebook/Robert Fico)

V pondelok chce Fico navštíviť Normandiu v súvislosti s 80. výročím vylodenia spojencov počas druhej svetovej vojny. Nasledovať by malo aj bilaterálne stretnutie s prezidentom Pellegrinim a zúčasniť by sa mal aj 29. augusta na oslavách Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.