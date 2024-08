Slovensko nevstúpi do konania na Súdnom dvore EÚ o zmene pohlavia: Ministerstvo vysvetľuje dôvody

(Zdroj: SITA/AP/Geert Vanden Wijngaert)

BRATISLAVA - Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) v prípade bulharského občana, ktorý sa podrobil hormonálnej liečbe a žiada byť úradmi uznaný za ženu, nemôže mať vplyv na slovenskú právnu úpravu. Nie je preto potrebné, aby sa Slovenská republika do tohto konania zapojila. Uviedla to štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Katarína Roskoványi v reakcii na výzvu KDH. To žiadalo, aby SR do konania vstúpilo, pretože podľa neho môže členské štáty právne zaviazať uznávať úradné premeny mužov na ženy a naopak.