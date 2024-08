Urbanistka a bývalá poslankyňa mesta Aufrichtová: Za posledných šesť rokov sa v Bratislave porušilo toľko zákonov, čo sa neudialo od 1989

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Je šokovaná z reakcie niektorých poslancov mestského zastupiteľstva a z toho, že majú drzosť spochybňovať upozornenie prokurátora Generálnej prokuratúry SR vo vecí zvyšovania daní z nehnuteľnosti. Ten prednedávnom rozhodol, že proces schvaľovania v hlavnom meste bol v rozpore so zákonom. Bola to práve ona, ktorá podala podnet na GP na prešetrenie postupu. V septembri na rokovaní bratislavského zastupiteľstva bude prítomný aj samotný prokurátor. V hre je viacero možností, vrátane vracania daní obyvateľom. Bývalá starostka Starého Mesta a mestská poslankyňa je rozčarovaná z toho, ako Bratislavčania posledných šesť rokov prestali byť kritickí voči vedeniu mesta a jeho hospodáreniu. Keď pred rokmi upozorňovala na katastrofálnu situáciu s pohľadávkami, vallovci ju označili za dezinformátora. Nakoniec aj správa NKÚ jej slová potvrdila. Viac o Bratislave, hospodárnosti mesta a jej nástupcovi v Starom Meste sme sa rozprávali s urbanistkou Zuzanou Aufrichtovou.

Po tom, čo mestské zastupiteľstvo v decembri minulého roka odsúhlasilo zvýšenie daní obyvateľom Bratislavy, podali ste podnet na Generálnu prokuratúru. Prokurátor GP rozhodol, že mesto porušilo zákon pri dvíhaní daní. Ste spokojná?

Rozhodnutie, v ktorom prokurátor Generálnej prokuratúry konštatuje porušenie zákona, je nádejou, že občianske práva sú na Slovensku stále chránené. Podnet sme podávali spolu s Martinom Mlýnekom, ktorý pôsobil ako prednosta v Starom Meste. Napadli sme spôsob a proces, akým spôsobom bola Bratislava a jej obyvatelia, podnikatelia obídení a vylúčení.

Prekážal vám len proces, teda to, že nebolo žiadne pripomienkové konanie a neprešlo to miestnymi zastupiteľstvami?

Nie je to o tom, či vadí niečo mne osobne. Správa na úrovni miest je samospráva, nie samovláda. Poslanci, ktorí nás zastupujú, majú spravovať majetok a v prvom rade byť zákonní. Musia dodržiavať zákon. Všeobecne záväzné nariadenie sa schvaľuje zákonnom predpísaným postupom. Starosta alebo primátor predkladá nariadenia, ku ktorému sa majú právo vyjadriť všetci, ktorých sa to týka, teda tí, ktorí bývajú alebo podnikajú v danej lokalite. Je to zákonné právo každého jedného obyvateľa. Právom poslanca je predkladať návrhy, ale nie obchádzať možnosť, aby sa verejnosť vyjadrila. A to k tak závažnej veci, ako sú dane. Tie sa totiž týkajú naozaj každého.

Mesto potvrdilo, že im bolo doručené upozornenie prokurátora, ktoré sa týka procesného postupu pri zvyšovaní daní z nehnuteľností. Mesto tento bod plánuje zaradiť na najbližšie zastupiteľstvo. Čo očakávate od mesta? Ako sa s tým vysporiada?

Mesto bude hľadať spôsob, ako dať proces do poriadku. Myslím si, že úlohou prokurátora bude strážiť, či verejnosť dostane možnosť vyjadriť sa k zneniu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré je dnes platné. Najčistejšia cesta by bola prerokovať všeobecne záväzné nariadenie a verejnosti umožniť vyjadriť sa.

Je v hre aj možnosť, že mesto bude musieť vracať zvýšené dane?

To by nastalo v momente, ak by mestské zastupiteľstvo nevyhovelo upozorneniu prokurátora a prokurátor by podal žalobu na správny súd. A ten by určil, či všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté v súlade so zákonom. Zatiaľ prokurátor upozornil len na to, že zákon dodržaný nebol. Udivuje ma, že niektorí mestskí poslanci bez právneho vzdelania povedali, že prokurátori sa môžu mýliť. Poslanec má svoju pozíciu na to, aby prenášal vôľu svojich voličov z mestskej časti na mesto. Neexistuje, že obíde vôľu verejnosti a nedá jej ani možnosť vyjadriť sa. Ak by sa vyjadrila, mesto je povinné odôvodniť, prečo vyhovie alebo nevyhovie pripomienke. Tomuto celému sa mesto vyhlo. A nie je to prvýkrát, ale už druhý. Aj preto som sa rozhodla podať podnet na Krajský súd a potom na Generálnu prokuratúru. Na Slovensku už existuje precedes. V Česku je takých prípadov viacero. Buď mestá vracajú peniaze, alebo upravia zákonne stav. Dnes vo vecí daní máme v Bratislave nezákonný stav. Upozorňuje na to prokurátor GP, ktorý chce byť osobne prítomný na zastupiteľstve. Desať rokov sledujem komunálnu politiku Bratislavy, ale toto sa ešte nestalo, aby na rokovaní zastupiteľstva bol prítomný prokurátor a mal záujem osobne vidieť reakcie poslancov.

Predpokladáte, že prokurátor podá aj žalobu?

Bude to závisieť od toho, ako mestskí poslanci na upozornenie zareagujú. Treba to nechať na právnikov. Bude to určite zaujímavá téma najbližšieho septembra.

Nedávno ste zdieľali príspevok mestského poslanca Juraja Káčera, ktorý ako jeden z mála súčasných poslancov kritizoval nevymáhanie pohľadávok, pričom argumentoval aj správou NKÚ. Podľa NKÚ sa mesto spolieha na Bratislavčanov, ktorí svoje dane platia poctivo a nemá pohľadávky pod kontrolou. Vy ste na tento stav upozornili už v roku 2020...

Áno. Máte pravdu. V roku 2020 bola tlačová konferencia na Úrade vlády, kde som upozornila na závažné nedostatky v evidencii pohľadávok a financovaní mesta. A viete, čo nasledovalo?

Viem. Primátor Vallo a jeho PR team to označil za hoax.

Presne. Pánovi primátorovi stálo za to, aby dal status, kde ho starostka vyzvala na korektnú diskusiu vo financovaní mesta a on dal status, že šírim dezinformácie. Po piatich rokoch vraciame pohľadávky. To je neskutočné, čo sa deje na úrovni mesta a akým spôsobom sa tí veľkí správajú k menším.

Aj ste primátorovi Vallovi napísali správu?

Napísala som mu, že si počkám.

Niektorí opoziční poslanci sa pokúsili navrhnúť prísnu mesačnú kontrolu správy pohľadávok. Zastupiteľstvo tento návrh neodsúhlasilo. Rozumiete tomu, prečo zastupiteľstvo, poslanci Matúša Valla nemajú záujem kontrolovať mesto?

Toto je vec, ktorá má naozaj udivuje, ako sa za posledných šesť rokov zmenilo vnímanie Bratislavčanov. Boli sme tak citliví na dodržiavanie zákonov a na nekorupčnosť prostredia. Možno preto mala Bratislava každé štyri roky nového primátora. To, čo sa za šesť rokov udialo, sa nedialo od roku 1989, aby sa tak porušovali zákony a nikto sa k tomu de facto nevyjadril. A keď sa aj vyjadrí, je označený ako HOAX. Dostali sme sa do štádia, kedy Bratislavčania nedostávajú informácie, koľko je prehratých súdnych sporov, akým spôsobom sa obsadzovali mestské podniky na najvyššej úrovni. Hovorím o BVS, OLO, ZOO... Každý podnikateľ by mal zrušené podnikanie, keby postupoval spôsobom, ako napríklad pri obsadzovaní niekdajšej riaditeľky ZOO.

Kedy a prečo prestali byť Bratislavčania citliví, kritickí a nezaujímajú sa o správu a hospodárenie mesta?

Utíšil ich pocit zmeny, aktivizmu... Ukazuje sa, že toto nie je cesta.

V máji mesto odpísalo z účtovníctva nevymožiteľné a premlčané pohľadávky v sume vyše pol milióna eur. V dôvodovej správe sa uvádza, že k bezdôvodnému obohateniu prišlo až v 15 prípadoch. Niektoré sú okolo 40-tisíc eur. Podľa našich informácií zo subjektov, ktoré sme oslovili, tak nedostali žiadnu výzvu. Má mesto pohľadávky pod kontrolou a urobilo maximum?

Všetko nasvedčuje tomu, že nie. To, akým spôsobom sa hospodári, vyčerpávajúco pomenoval mestský poslanec Juraj Káčer. Pravdivo a jasne. Dá sa to dohľadať. Veď tu unikajú peniaze, z ktorých sa má mesto rozvíjať. Ukazujú to fakty, ktoré sa nedajú spochybňovať.

