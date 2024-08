Rošambo v Piešťanoch! Mestský poslanec sa dostal do potýčky s motorkárom: Lietali údery aj tvrdé slová

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Robert Hoš, TASR - ilustračná foto)

O incidente, ku ktorému došlo v uliciach Piešťan, informovala pluska.sk. "Polícia v Piešťanoch prijala dňa 24.7.2024 trestné oznámenie na poslanca a podnikateľa Róberta Hoša. Ten sa prevážal v Piešťanoch na motorke v šľapkách pričom nebol schopný ovládať svoju motorku," uviedol pre portál muž, ktorý ich na prípad upozornil. Poslanec vraj po odbočení z kruhového objazdu bez varovania zastal a bez použitia smeroviek zablokoval jazdný pruh. "Začal sa otáčať, čím spôsobil dopravný priestupok a zároveň ohrozil vodičov dvoch motoriek idúcich za ním. Stačilo pár sekúnd a prišlo by k vážnej dopravnej nehode," tvrdí čitateľ. Potom, čo vodič druhej motorky poslancovo počínanie okomentoval, ho mal Hoš napadnúť.

Hoš však vidí celú vec inak. "Ja som bol aj vypovedať na polícii ohľadom tohto prípadu. Chlapec ma agresívne napadol slovne a ja som ho trošičku vyzval, nech sa ukľudní a keď sa neupokojil, tak dostal po prilbe jednu," povedal. "On potom zosadol z motorky a išiel sa biť. Len som ho potom držal na zemi, aby sa ukľudnil a keď sa ukľudnil, celé to skončilo. Ale potom mi ešte zničil telefón a opľul mňa aj manželku," dodal a povedal, že stretol na ceste už veľa ľudí, no tak agresívneho človeka, ako bol daný motorkár, ešte nie. "Najprv sme sa pozdravili, ako to motorkári robia a chvíľu potom sme sa už váľali po zemi a išli sme sa pomaly pozabíjať. To mi prišlo smutné. Mne samozrejme trošičku ušla ruka, ale tomu pánovi brutálne ušiel slovník. Ale ja som ho len držal na zemi, aby sa nestalo ešte horšie niečo," dodal.