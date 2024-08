Mohlo dôjsť k tragédii! Na mol opitý muž sa rútil centrom mesta obrovskou rýchlosťou: V aute mal deti

(Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Extrémne nezodpovedného vodiča spozorovali policajti včera 1.8. 2024 počas dňa na Račianskej ulici v Bratislave. Obrovskou rýchlosťou sa rútil po ulici a tak sa ho policajti rozhodli zastaviť. To, čo zistili, ich skutočne šokovalo. "Jeho jazda o rýchlosti 110 km/h bola neprehliadnuteľná, a preto bol zastavený a kontrolovaný. Jeho dychová skúška mala pozitívny výsledok 1,17 promile. 46-ročný muž bol obmedzený na osobnej slobode," poznamenala bratislavská polícia. To však nebolo to najhoršie.

archívne video

Sfetovaný, opitý a arogantný! Vodič letel po ceste, vrazil do auta pred sebou (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Podľa polície mal muž v aute maloleté deti. "Maloleté deti boli zverené zodpovednej osobe a na zvládnutie tejto stresujúcej situácie boli odmenené medvedíkom – pomocníkom PZ. Vodič pod vplyvom alkoholu bol eskortovaný na policajný útvar, kde mu bolo vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," dodali muži zákona. Rozhodnutie si muž vypočuje už čoskoro, nakoľko je prípad realizovaný v super rýchlom konaní. Zároveň bol spracovaný aj podnet na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

(Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj)

"Naďalej upozorňujeme vodičov, aby v žiadnom prípade nejazdili pod vplyvom alkoholu! Ohrozujú tým seba a ostatných účastníkov cestnej premávky. Neriskujte život a zdravie nezodpovednou jazdou s alkoholom v organizme," dodala polícia.