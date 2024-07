Okamihy hrôzy! Na 2-ročné dievčatko zaútočil v Trenčíne obrovský vlčiak: Zúfalý plač matky

TRENČÍN - Mamička sa spoločne so svojím len 2-ročným dievčatkom vybrala na prechádzku. To, čo prišlo, nečakala ani v najhoršom sne. Na jej dcérku zaútočil obrovský vlčiak. Len centimetre ich delili od tragédie.

Hrôzostrašný incident sa stal mamičke len 2-ročného dievčatka. Počas prechádzky sa pri nich zastavila žena. "Vedľa mňa sa zrazu zjavila podgurážená žena so slovami, že: "Nebojte sa, on je dobrýýý," podelila sa so svojím príbehom mamička. Chvíľu nerozumela, čo tým myslela, až kým si nevšimla obrovského československého vlčiaka.

"Okamžite som išla brať dcéru, bola som od nej 50 cm. Ani to nie," poznamenala mamička. To, čo však prišlo, nečakala ani v najhoršom sne. "Pes bol rýchlejší a hneď sa jej zahryzol do šiat na bruchu... Mala ich chvalabohu voľné, nič sa jej nestalo, ale nechcem si predstaviť, keby mala tričko a kraťasy," dodala mamička dievčatka.

Obe ostali z incidentu šokované. "Ostali sme obe vo veľkom šoku a obe sme plakali.... Pani ani slovo, že či sme ok, zobrala sa a odišla. Nevolala som ani políciu, lebo ja som bola len šťastná, že sa jej nič nestalo...," poznamenala. Rozhodla sa však ľudí varovať. "Týmto by som chcela naozaj poprosiť všetkých psičkárov, aby v okolí miest, kde sa deti hrajú, nemali psov na voľno... Ja viem, môže byť akokoľvek "dobrý", ale nikdy neviete, kedy to dieťa môže čo i len toho psa chytiť za chvost alebo za uši v rámci detskej zábavy... Moja dcéra sa toho psa ani nedotkla, len naň pozerala, ale ani si nechcem predstaviť další scenár...," skonštatovala na záver.