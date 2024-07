Obrovská tragédia pri Leviciach: Motorkár (†37) nezvládol riadenie a vpálil do zábradlia! Na mieste bol mŕtvy

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

PRESEĽANY NAD IPĽOM - Obrovská tragédia sa stala cez víkend v obci Preseľany nad Ipľom. Len 37-ročný vodič nezvládol riadenie a vpálil do zábradlia. Zraneniam, žiaľ, podľahol.

Tragická dopravná nehoda sa stala tento víkend v obci Preseľany nad Ipľom v levickom okrese v Nitrianskom samosprávnom kraji. Podľa predbežných informácií mal 37-ročný vodič motocykla Kawasaki Ninja ZX 600 predbiehať vozidlo značky Škoda Octavia v mierne pravotočivej zákrute. Po vjazde do obce zrejme neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a prešiel do protismeru, kde narazil do zábradlia.

"Pri dopravnej nehode žiaľ vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania levickej dopravnej polície," informovala o tom nitrianska polícia na sociálnej sieti.

