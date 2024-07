Drobnosť môže vodičov stáť tisíce eur: Za TÚTO drobnosť môžu vyfasovať mastnú pokutu! Mnohí to ani netušia

(Zdroj: Getty Images)

Cieľom týchto opatrení je chrániť zdravie najzraniteľnejších cestujúcich pred škodlivými účinkami pasívneho fajčenia, keďže je preukázane, že dym v uzavretom priestore obsahuje vysokú koncentráciu toxických látok. Dodržiavanie týchto pravidiel je tak dôležité nielen z hľadiska zákona, ale aj pre ochranu zdravia najzraniteľnejších cestujúcich. V Európe je niekoľko krajín, kde je fajčenie za volantom prísne regulované.

Najväčšiu pokutu môžu dostať vodiči v Taliansku, kde sa nesmie fajčiť v aute, ak sú prítomné tehotné ženy alebo deti do 12 rokov. Pokuty sa v tomto prípade pohybujú od 500 do 5 000 eur. Rovnaké pravidlá platia aj v Grécku, kde sa pokuta môže vyšplhať do 1 500 eur. Miernejšie pokuty má napríklad Francúzsko, ktoré za porušenie zákazu vyberá 68 eur.

(Zdroj: Getty Images)

V Spojenom královstve a Írsku sa pravidlá vzťahujú na deti až do 18 rokov, pričom v tomto prípade sú pokuty stanovené v prepočte na desiatky eur.

Fajčenie a vystavenie iných ľudí pôsobeniu dymu z fajčenia, teda pasívnemu fajčeniu, sú podľa odborníkov hlavné rizikové faktory pre vznik tuberkulózy, rakoviny pľúc, astmy či chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Podľa WHO na následky fajčenia zomiera každý druhý fajčiar. Na epidémiu fajčenia každý rok zomiera vyše sedem miliónov ľudí. Z nich šesť miliónov sú konzumenti alebo bývalí konzumenti tabakových výrobkov a približne 890.000 nefajčiarov, ktorí sú proti svojej vôli vystavení tabakovému dymu. z desiatich.