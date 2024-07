Obrovská rana pre slovenské školstvo! Zomreli dvaja významní profesori: Smúti aj Blaha

(Zdroj: Getty Images)

Slovenská akadémia vied oznámila smutnú správu. Vo štvrtok 27. júna 2024 vo veku 82 rokov navždy odišiel významný vedecký pracovník a organizátor vedy prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc, ktorý do Virologického ústavu SAV nastúpil ešte v roku 1965 a ostal mu verný neuveriteľných 50 rokov, a to až do odchodu do dôchodku.

Profesor Čiampor sa narodil 3.6. 1942 v Martine. Po absolvovaní strednej školy v Štúrove odišiel na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde študoval odbor všeobecného lekárstva. Ihneď po skončení nastúpil do Virologického ústavu ČSAV, kde sa celý život venoval bunkám a vírusom.

"Prof. Čiampor sa výrazne zapísal do dejín Virologického ústavu, kde v rokoch 1991 až 2001 pôsobil vo funkcii riaditeľa. V období rokov 2001 až 2009 bol členom Predsedníctva SAV ako podpredseda pre II. oddelenie vied a neskôr ako podpredseda pre zahraničné styky. Predsedom Učenej spoločnosti Slovenska bol v rokoch 2005 až 2009," poznamenala Slovenská akadémia vied.

Profesor Fedor Čiampor (Zdroj: SAV)

Navždy nás opustil aj ďalší profesor

Obrovská rana však zasiahla aj Univerzitu Komenského, ktorú včera 30.6. 2024 navždy opustil ich dlhoročný kolega a priateľ, profesor Jozef Lysý. "Profesor Lysý bol obľúbený a vážený medzi študentami i kolegami. Svojou odbornosťou, priateľským prístupom a nezištnou pomocou si získal srdcia mnohých z nás. Bude nám všetkým nesmierne chýbať, jeho odkaz zostane navždy v našich mysliach a srdciach. Odpočívaj v pokoji, drahý Jožko," so zármutkom informovala Katedra etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského.

Odchod významného profesora Jozefa Lysého zasiahol aj bývalého podpredsedu Národnej rady SR Ľuboša Blahu, ktorý sa s ním steretol počas jeho vysokoškolských čias. "Jožko Lysý bol nielen nesmierne múdry, ale najmä to bol neuveriteľne dobrý človek. Máloktorý intelektuál mal také veľké srdce ako on. Prvýkrát som ho stretol v redakcii Nového Slova, ešte ako vysokoškolský študent. On bol vtedy docent a známy učiteľ. Veľká autorita. Listoval si mojou študentskou prácou, v ktorej som z ľavicových pozícii kritizoval korporátne vlastníctvo, šibalsky sa na mňa pozrel a tým svojím typickým jemným hlasom povedal - rodí sa tu veľký talent. Hrialo to pri srdci ešte niekoľko rokov," so žiaľom napísal na sociálnej sieti Telegram.

Andrej Kiska a novovymenovaný profesor v odbore politológia Jozef Lysý (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Profesor Jozef Lysý pôsobil aj na Katedre filozofie a politológie Univerzity Komenského v Nitre. "S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil náš dlhoročný kolega a najmä vzácny priateľ Prof. Jozef Lysý! Česť jeho pamiatke! Budeš nám nesmierne chýbať, Jožko," poznamenala na sociálnej sieti.