Líder SNS Andrej Danko: Ak sa Hlas – SD bude úzkoprso pozerať na svoje záujmy, nedopadne to dobre

Skončil školský rok a začínajú prázdniny. Aké sú momentálne vzťahy v koalícií medzi koaličnými partnermi?

- Parlament bez problémov schvaľuje všetky zákony. Vzťahy sú dobré. Sme pripravení na jeseň pokračovať pri schvaľovaní zákonov, na ktoré sa teším. Ide napríklad o zákon o fonde na podporu šport, kde príde do rozpočtu takmer 60 miliónov eur alebo iné systémové opatrenia. Máme za sebou schválenie zákona o RTVS. Dali a dávame do poriadku Fond na podporu kultúry. Podarilo sa nám vybojovať ďalších 10 miliónov, eur aby peniaze išli do regiónov na amfiteátre a infraštruktúru, čo nikdy predtým nebolo. Najväčšia výzva bude bývalá RTVS. Musí sa celá prekopať. Je absurdné, že štát im posiela 150 miliónov eur a oni si potom ešte dovolia pýtať od slovenských organizátorov ďalšie peniaze. Teraz napríklad majstrovstvá Európy 16 ročných v Banskej Bystrici, kde štát dáva milión eur a RTVS si pýtala za prenos 250 tisíc eur. Mala by to byť ich povinnosť, aby RTVS prenášala športové a kultúrne podujatia.

V septembri by sa mal voliť predseda parlamentu. Netajíte sa tým, že rád by ste si sadli na stoličku šéfa parlamentu. Ak Hlas – SD navrhne Richarda Rašiho, budete sabotovať hlasovanie?

- Ľahko sa to dá povedať konfliktne, či budeme, alebo nebudeme sabotovať. Každý, kto rozumie politike, si musí uvedomiť, že bývalý predseda Hlasu – SD je dnes prezidentom. Asi len človek neznalý politiky môže povedať, že sa nič nezmenilo. Stal sa prezidentom najmä vďaka podpore Smeru – SSD a sčasti podpore SNS. Pre mňa bude rozhodujúci rozhovor Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Politickým otcom Petra Pellegriniho je Robert Fico. Otázka je, či Peter Pellegrini je tak nad vecou a dozrel, že bude schopný kompromisu. Rovnako máme nového predsedu Hlasu – SD. Fico, Danko a Šutaj Eštok musia nastaviť nové pravidlá fungovania koalície. Takéto otázky sú preto teraz predčasné. S Richardom Rašim mám dobré vzťahy. Zaujíma ma, aby táto vláda vydržala 8 rokov a ak chce byť Peter Pellegrini prezident 10 rokov, musíme nastaviť vzťahy a fungovanie.

Predstavitelia Hlasu – SD vám takmer každý deň odkazujú, že na post predsedu parlamentu môžete zabudnúť. Snem ich zaviazal, že stoličku majú obsadiť svojim kandidátom. Bude v septembri situácia iná a oni ustúpia?

- Ak by sme to mali povedať politickou hantírkou, tak je otázka na Hlas – SD ako svoj politický záväzok Ficovi a SNS chcú splatiť za to, že majú prezidenta.

Myslíte si, že je zásluhou Smeru – SSD a SNS, že Peter Pellegrini je prezidentom?

- Povedal to sám Peter Pellegrini. Hádam si nemyslíte, že by dosiahol taký úspech, keby Smer – SSD od začiatku nepodporoval Petra Pellegriniho. Predstavte si, že by išiel kandidovať Robert Fico, hlasy by sa trieštili.

Aj SNS si berie zásluhy, že sa stal prezidentom?

- Neberiem si zásluhy, pretože som bol v prvom kole jeho rivalom a tvrdým kritikom, neboli sme koalične dohodnutí. V druhom kole sme urobili kus práce. Voliči SNS a Harabina boli tým rozhodujúcim faktorom. Nebudem si teraz pripisovať veci, ktoré by mal sám vnímať Peter Pellegrini. Tri roky sme bojovali o vládu. Hovoril som, že najlepšia vláda by bola Smer – SSD, Hlas – SD a SNS. Mnohí nás podceňovali a tvrdili, že to nie je možné. Podarilo sa to. Keď ste v politike, platia určité záväzky. Vzťahy by sa mali vyrovnávať. Preto si myslím, že najdôležitejšie budú rozhovory medzi premiérom a prezidentom. Fico ako skúsený politik ukázal už pred atentátom, že na vyváženosť vzťahov by to bolo dobré.

Ste rád, že máte podporu Roberta Fica?

- Na rozdiel od niektorých členov Hlasu – SD, som v Smere nikdy nebol. Vzájomne sa rešpektujeme. Robert Fico mi rešpekt prejavil odkazom, že by bolo dobré, aby som sa dotkol funkcie predsedu parlamentu.

Hovoríte, že Peter Pellegrini a Hlas – SD má dlh voči SNS a Smeru – SD. Vy chcete predsedu parlamentu. Má aj Smer – SSD nejakú požiadavku?

- Niekedy mám pocit, že treba ľuďom všetko vysvetliť. Peter Pellegrini bol dvadsať rokov v Smere a ten mu dal všetky funkcie od ministra, predsedu parlamentu, predsedu vlády. Okrem toho mu dal do vienka aj vybudovanie imidžu. Všetci, ktorí sú vo vedení v Hlase – SD, vyrástli v Smere. Morálny dlh oni cítia.

Vrátim sa k otázke. Má aj Smer – SSD nejaké požiadavky?

- Smer jasne povedal, že sa vzdáva nárokov na čokoľvek a kdekoľvek a pre vyváženosť podporuje Andreja Danka. Smer – SSD nechce nič pre seba. Chce len to, aby Hlas – SD podporil na pozíciu predsedu NR SR mňa.

A aby oslabil Hlas – SD?

- Prečo si myslíte, že oslabil? Hlas – SD je dnes silný. Má prezidenta SR. V čom sa Hlas – SD oslabí? Ak zrátate funkcie, tak dnes má Hlas – SD väčšie kompetencie a právomoci ako Smer – SD. Dnes je Hlas – SD v mnohých veciach silnejší ako Smer – SSD. Prezident môže zostavovať úradnícku vládu, môže na mnohé veci v zahraničí poukazovať. Ak chceme byť v rivalite a súťaži, tak to nedopadne dobre. Chceme spolu fungovať. A to musí ukázať aj nový prezident Peter Pellegrini, svoju veľkosť.

Platná koaličná zmluva zatiaľ hovorí jasne, že post predsedu NR SR patrí Hlasu – SD.

- Nechápem, že akoby ste žili v nejakom fetiši informácií a rozprávate o koaličnej zmluve ako o nejakom svätom dokumente. Koaličná zmluva nie je Biblia. Je to obyčajná dohoda, z ktorej nemôžete mať nijaké sankcie. Je to len hrubý rámec rozdelenia funkcií. Vôbec to nie je nič striktné, čo sa nedá meniť, vypovedať alebo otvoriť.

Na to však potrebujete mať partnerov, ktorí sú ochotní robiť zmeny.

- Ako môžete fungovať v manželstve, keď nie sú dohody a kompromis. Manželstvo skončí, ak nie je pochopenie na oboch stranách. A keď jeden z tých partnerov, napríklad Hlas – SD, sa bude úzkoprso pozerať na svoje záujmy, nedopadne to dobre. Ako to bolo aj pri Erikovi Tomášovi, ktorý hovoril, že táto koalícia nemá význam pri minimálnej mzde. Oni vraj schválili 13 dôchodky, pričom za to hlasovalo SNS a aj Smer – SD. To nie je len úspech Hlasu – SD. Keď ideme spolu pretekať, nedopadne to dobre. Opakujem, chceme len slušnú dohodu. Nie som Matovič a ani Sulík. Pokiaľ si aj v Hlase – SD myslia, že dosiahli ústavné funkcie a bude to trvať večne, tak im odkazuje, že nič netrvá večne. Máme záujem spolu fungovať. Rešpektoval som Pellegriniho ako šéfa parlamentu, lebo bol úspešnejší ako líder Hlasu – SD. Rovnako som rešpektoval Fica ako premiéra. Chcel som koniec vlády Ódora a nikto nemôže odo mňa chcieť, aby som ako predseda koaličnej strany šúchal nohami a ešte aj podporil podpredsedu Hlasu – SD na pozíciu predsedu parlamentu.

