Ministertsvo vnútra rieši situáciu s meškaním pasov: Viní za ňu predošlé vedenie

"Súčasnú situáciu primárne spôsobilo bývalé vedenie ministerstva vnútra pod vedením Romana Mikulca a Ľudovíta Ódora, ktorí nezakontrahovali dodanie nových strojov na výrobu pasov a rovnako nezabezpečili dostatok čistopisov," poznamenal rezort v stanovisku, ktoré poskytol jeho hovorca Matej Neumann.

Ministerstvo tvrdí, že počet žiadostí o pasy sa postupne vracia do normálu. "Napriek tomu stále nie sme v situácii, aby sme všetky pasy vydávali v štandardnej lehote," uviedlo. Poukázalo na to, že pasy personalizuje na Slovensku len jediné pracovisko. "Snahou súčasného vedenia je preto vytvoriť nové personalizačné centrum, aby bol plne pokrytý dopyt občanov po nových dokladoch," dodalo.

Rezort považuje za problém technické zariadenia

Rezort za problém považuje technické zariadenia personalizačného centra. Upozornil, že ich životnosť sa skončila už pred šiestimi rokmi. "Nová technika bola obstaraná ešte v roku 2019, avšak predchádzajúce vedenie rezortu vnútra z neznámych dôvodov nové stroje nezakontrahovalo. Objednané už sú, avšak dodané budú až na jeseň," skonštatoval. Avizoval, že po ich uvedení do prevádzky by sa už oneskorenie nemalo opakovať, keďže sa na nich bude dať vyrábať dvojnásobnou rýchlosťou.

Hargaš považuje meškanie za zlyhanie Šutaja Eštoka

Zároveň deklaroval, že disponuje čistopismi dokladov, no ich zásoby nie sú úplne komfortné. "Predchádzajúce vedenie rezortu opäť z neznámych dôvodov nepodpísalo zmluvu s novým dodávateľom čistopisov, ktorého sami vybrali vo verejnom obstarávaní. Aj túto situáciu muselo po predchodcoch vyriešiť až súčasné vedenie," podotkol. Avizoval, že čistopisy by sa mali začať dodávať po lete. O podrobnostiach chce informovať v dohľadnom čase. Hargaš v utorok upozornil na meškanie pri vydávaní pasov. Považuje to za zlyhanie Šutaja Eštoka. Poukázal na to, že podcenil situáciu so zvyšovaním poplatkov. Vyzval ho, aby vysvetlil príčiny krízy a predstavil jej riešenie.

