Prezident vyjadril postoj k nomináciám Costu a Kallasovej

Peter Pellegrini prichádza na neformálny summit hláv štátov a vlád krajín Európskej únie v Bruseli (Zdroj: TASR/AP/Omar Havana)

Prezident, ktorý na samite zastupoval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), potvrdil, že nočné rokovania sa skončili bez jasnej zhody na troch menách - Európska ľudová strana (EPP) nominovala na predsedníčku Európskej komisie (EK) jej úradujúcu šéfku Ursulu von der Leyenovú, európski socialisti na funkciu predsedu Európskej rady navrhli portugalského expremiéra Antónia Costu a liberáli žiadajú post šéfa diplomacie EÚ pre estónsku premiérku Kaju Kallasovú.

archívne video

Pellegrini chce na summite EÚ vyrokovať silné portfólio pre Šefčoviča (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Rokovania o obsadení vysokých funkcií podľa Pellegriniho pokračujú, pričom sa uvažuje, či sa napríklad mandát predsedu Európskej rady nerozdelí na dve rovnaké časové obdobia v prospech dvoch politických rodín. Definitívne sa o tom má rozhodnúť koncom budúceho týždňa na samite EÚ v Bruseli (27. - 28. júna). Pellegrini spresnil, že v tejto situácii nemôže potvrdiť otvorenú podporu Slovenska pre zotrvanie von der Leyenovej vo funkcii šéfky EK, na samite však jasne zazneli slovenské postoje voči Costovi a Kallasovej.

Slovensko môže podporiť Costu

S nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a španielskym premiérom Pedrom Sánchezom, ktorí sú z tábora socialistov, hovoril napríklad o tom, že Slovensko môže podporiť Costu. Portugalčan by však podľa Pellegriniho mal ako člen Strany európskych socialistov (PES) prehodnotiť svoj postoj k stranám Smer-SD a Hlas-SD, ktorým vlani v októbri v tejto politickej rodine zmrazili členstvo. Podľa Pellegriniho by sa mal usilovať, aby bol obom stranám prinavrátený ich predošlý status. Tým by socialisti mali na samitoch štyroch lídrov - popri Nemecku, Španielsku a Dánsku by to bol slovenský premiér Fico. Do frakcie S&D v europarlamente by tiež pribudlo šesť slovenských sociálno-demokratických poslancov.

"Pokiaľ bude Costa ako kandidát na predsedu Európskej rady a člen socialistickej rodiny podporovať Maroša Šefčoviča, tiež predstaviteľa sociálnej demokracie, v jeho ambíciách mať čo najsilnejšie portfólio v Európskej komisii, tak si vieme predstaviť jeho podporu," odkázal Pellegrini.

Portugalský premiér António Costa (Zdroj: SITA/AP Photo/Armando Franca)

Pri Kallasovej upozornil, že geopolitická situácia vo svete je taká komplikovaná, že nový šéf diplomacie EÚ musí prezentovať širší pohľad na dianie vo svete, a nie presadzovať iba svoj doterajší pohľad na ruskú agresiu na Ukrajine. "To zodpovedá rétorike premiérky malej baltskej krajiny, tam je to v poriadku, ale to nemôže byť jediný vektor politiky EÚ ako takej," vysvetlil Pellegrini. Podľa jeho slov ak Kallasová očakáva širšiu podporu, mala by predstúpiť pred lídrov ostatných členských krajín a prezentovať svoj širší geopolitický pohľad. Mala by povedať, aké vzťahy chce mať EÚ aj s inými časťami sveta a ako vníma iné konflikty - napríklad ten na Blízkom východe či iné rastúce hrozby vo svete.

Parlamentné voľby vyhrala strana premiérky Kallasovej (Zdroj: SITA/AP Photo/Sergei Grits)