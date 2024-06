Pellegriniho dáva dokopy tím poradcov! Do paláca chce dotiahnuť aj známu tvár: Určite vzbudí rozruch, odkázal

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

archívne video

Zloženie sľubu novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Novopečený prezident by si podľa vlastných slov prial, aby Jozef Banáš pôsobil ako poradca pre kultúru a médiá v prezidentskom paláci. Povedal to v rozhovore pre TV Markíza. Momentálne prebiehajú rokovania. „Určite to vzbudí rozruch a bude to veľmi zaujímavé. Musím priznať, že som v komunikácii aj s pánom Jozefom Banášom, ktorého by som veľmi rád privítal v prezidentskom paláci ako poradcu pre oblasť kultúry a médií. Je to človek, ktorý je dnes najúspešnejší spisovateľ. Má najviac prekladané knihy do rôznych svetových jazykov. Mohol by priniesť zaujímavý pohľad na to, čo sa dnes v spoločnosti deje,“ povedal.

Krst knihy Jozefa Banáša Nevzdám to! Aurel Stodola (Zdroj: Vlado Anjel)

Ešte pred inaguráciou Peter Pellegrini oznámil, že za poradcu v zahraničných otázkach a medzinárodnej politiky si vybral Jána Kubiša. Kubiš je dlhoročný diplomat, bývalý minister zahraničných vecí a bývalý generálny tajomník OBSE. "Som rád, že budem mať pri sebe takéhoto skúseného diplomata a budem sa s ním vedieť poradiť pri príprave na samity a ťažké diskusie," povedal Peter Pellegrini v nedávnom rozhovore pre TASR.

Potvrdené je už aj ďalšie meno. Profesor Miroslav Slašťan z Univerzity Komenského bude poradcom prezidenta pre medzinárodné právo, právne a ústavnoprávne otázky. „Pán Slašťan je profesor na Univerzite Komenského na Fakulte práva, kde je profesorom pre medzinárodné právo, ale venuje sa aj ústavnoprávnym otázkam. Možno nie je tak verejne známy, možno sa tak mediálne nereprezentuje, ale dovnútra požíva veľkú dôveru a úctu,“ uviedol Pellegrini.