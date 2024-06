Zuzana Čaputová po odchode z paláca šokuje: Dcére našli nádor na mozgu! Zosypala som sa, priznáva

(Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

BRATISLAVA – Zuzana Čaputová po piatich rokoch odišla z Prezidentského paláca. Až teraz sa však verejnosť dozvedela, akým trápením si na začiatku svojho mandátu prechádzala a že stačilo málo a v najvyššej ústavnej funkcii by sme ju nikdy nevideli. Dnes už bývalá hlava štátu sa zverila, že v čase, keď celé Slovensko riešilo prezidentské voľby a jej inauguráciu, ona si vypočula snáď to najhoršie, čo si matka môže vypočuť – jej dcére lekári našli nádor na mozgu.

Zuzana Čaputová o ťažkom období prehovorili v knihe rozhovorov s českým novinárom Erikom Taberym Nestratiť sa sama sebe. Všetko pritom začalo nevinne. Čaputovej v tom čase 18-ročná dcéra Lea na telesnej výchove v škole zle doskočila. Keďže sa neskôr doma necítila dobre, tak ju mama zobrala k lekárovi. Zároveň zobrala k lekárovi aj mladšiu 15-ročnú dcéru Emmu, ktorá trpela migrénami. Po vyšetreniach sa Zuzana Čaputová dozvedela zdrvujúcu správu. „Staršia dcéra bola v poriadku. Mladšej dcére však našli nádor na mozgu,“ povedala. „Bola to veľká emocionálna strela do najslabšieho miesta, ktoré mám, a tým sú moje deti. Alebo presnejšie do najsilnejšieho miesta,“ uviedla.

Dcére v prvom momente ani nedokázala povedať celú pravdu, namiesto toho jej optimisticky povedala, že ešte budú robiť nejaké vyšetrenia. „Pamätám si cestu domov v aute, pretože Emmka mala slzy v očiach,“ spomína na ťažké chvíle. „Spomínam si, že pre tú šialenú vnútornú bolesť a strach, ktoré som nemohla vyjadriť, som si hlboko vrývala nechty do rúk, aby som ju cítila. Nemohla som tú bolesť naplno prežiť,“ vyznala sa prezidentka.

Uvažovala, že do funkcie ani nenastúpi

Písal sa vtedy jún 2019 a do inaugurácie prezidentky Zuzany Čaputovej zostával zhruba týždeň. Zuzana Čaputová prezradila, že po tom, ako sa dozvedela, že jej dcéra nie je zdravá, uvažovala, či do funkcie vôbec nastúpi. V tej chvíli totiž netušila, aký bude konečný ortieľ lekárov a čo všetko ich rodinu v najbližšej dobe čaká. „Bola som pripravená, že nezložím prezidentský sľub a budem s ňou, keď to bude potrebné. Vôbec som netušila, čo sa bude diať. Čakala ma jedna obrovská zmena a do toho prišlo týždeň predtým niečo úplne iné,“ priznala.

Hneď na druhý deň išli aj s exmanželom do nemocnice. „Už to, že mi ráno zavolali, príďte do nemocnice, zasadlo konzílium, ma dostalo, vtedy som sa zosypala. Emmka bola v škole, nikdy v živote som tak zúfalo neplakala,“ povedala. Správy, ktoré si tam vypočuli, však boli povzbudivé. Všetko nasvedčovalo tomu, že nádor je operovateľný a zatiaľ neohrozoval sluch ani zrak. Naplánované boli ďalšie vyšetrenia.

„Nevedela som si predstaviť, že by som mala byť dvadsaťštyri hodín matkou, ktorú jej dcéra potrebuje, a súčasne byť dvadsaťštyri hodín prezidentkou. Inaugurácia mala byť o sedem dní. A oni, že zatiaľ nemám nič rušiť,“ povedala. Aj spolupracovníci jej radili, že nie je dôvodom „prezidentovanie zabaliť“. „Mali pravdu, úplne iný príbeh by to bol, ak by bola Emmka hospitalizovaná,“ uviedla s odstupom času Čaputová.

Dcéru povzbudzovala počas plnenia si povinností

Emme diagnózu oznámili až po tom, čo bol nález potvrdený. Na iba 15-ročné dievča to silne zapôsobilo, pred sebou mala kontroly, počas ktorých mali lekári zistiť, ako sa jej stav vyvíja a či je nádor zhubný alebo nezhubný. „Či moja dcéra zomrie alebo prežije,“ dodala prezidentka.

Začiatok jej prezidentovania bol prepletený starostlivosťou o chorú dcéru. Podľa Čaputovej to Emme „celé došlo“, keď začali prázdniny a ona ostala bez spolužiakov. Mladá žena začala zápasiť s úzkosťami zo strachu o život. „Pamätám si presun medzi prezidentom a premiérom jedného štátu a do toho riešim a povzbudzujem Emmku, aby sa nebála, že to bude v poriadku. Nebolo jej dobre, bolela ju hlava a cítila sa zle. Snažila som sa jej pomôcť zvládnuť strach. Bola vtedy veľmi mladučká na to, aby sa konfrontovala s takými bytostnými otázkami,“ zverila sa Čaputová.

Po dvoch rokoch pravidelných kontrol začali prichádzať pozitívne správy. Nádor nerástol. „Našťastie sa nádor ukázal nie nebezpečný. Síce sme túto istotu získali až po pár rokoch sledovania a vyšetrení, nečelila som napokon takým výzvam, akým čelia ľudia s onkologickým ochorením,“ povedala Čaputovej dcéra Emma. Napriek obavám o svoje zdravie sa podľa vlastných slov snažila dostať čo najrýchlejšie späť do života, študovať na strednej škole, ísť ďalej.

Verejný lynč mladej ženy pre Tarabov status

V čase, keď prechádzala ťažkým obdobím a strachom o svoj život musela čeliť vtedy už 17-ročná Emma komentárom verejnosti týkajúcich sa jej modelingovej kariéry. Jej fotku z móla s popisom „Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú topmodelku“ zverejnil vtedy opozičný poslanec Tomáš Taraba, ktorý je dnes minister životného prostredia za SNS.

„Presne si pamätám, keď mi plačúca Emmka volala do práce v súvislosti so statusom poslanca po módnej prehliadke. Predhodil ju internetovému davu a ten ju nešetril. Táto udalosť spustila opakované verbálne útoky na ňu,“ prezradila Čaputová v knihe. Proti ataku na jej dcéru sa vtedy ohradila aj v statuse na sociálnej sieti. V knihe tiež prezradila, že napriek predošlým ponukám išlo o prvú modelingovú skúsenosť jej dcéry, na ktorú "prikývla" a hneď za ňu musela čeliť ponižujúcemu útoku. „Zasiahlo ju to vo veku, keď si ženy budujú sebadôveru,“ uviedla.