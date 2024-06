Slovensko zasiahli mimoriadne silné búrky, ľudia rátajú škody: VAROVANIE Rúti sa na nás ďalšia vlna, hrozia povodne

Intenzívne zrážky zdvíhajú hladiny vodných tokov (Zdroj: idokep.hu, minv.sk, iradar)

Hoci supercelárne búrky odzneli, už od skorých ranných hodín prší na väčšine územia. Úhrn zrážok už na niektorých miestach presiahol 50 mm, pršať neprestáva a hladiny riek prudko stúpajú. Niektoré z nich už dosiahli aj prvý povodňový stupeň. Najintenzívnejšie búrky zaznamenávajú od Žiaru nad Hronom až po Turčianske Teplice a Banskú Bystricu. Kritická situácia je aktuálne v Prievidzi a v Handlovej, no ranný dážď neobišiel ani Bratislavu, Senec a Nitru. Pre nasýtenosť pôdy prvý povodňový stupeň dosahuje Hnilec vo Švedlári, Torysa v Košických Olšanoch a Hornád v Kysaku, informuje imeteo.sk. Podľa aktuálnych informácií je cesta z Lehoty do Nitry cez diaľnicu uzavretá, policajti na mieste usmerňujú dopravu.

Supercela na juhu Slovenska (Zdroj: Tip čitateľa)

Večerné a nočné búrky ničili všetko čo im prišlo do cesty

Zo včerajších búrok zaznamenali najväčšie škody v okresoch Nové Zámky a Kormárno. Práve v týchto miestach supercelárne búrky spolu so silným vetrom ničili všetko čo im prišlo do cesty, informovalo imeteo.sk. Vyvracali stromy a stĺpy a v niektorých obciach padali krúpy o veľkosti takmer 4 cm. SHMÚ vydalo pred touto búrkou aj najvyššiu výstrahu až tretieho stupňa. Obec Čavoj v okrese Prievidza vyhlásila ešte v nedeľu (9. 6.) dopoludnia tretí stupeň povodňovej aktivity. Dlhotrvajúce a intenzívne zrážky tam spôsobili zosuv pôdy a následné odtrhnutie a zasypanie miestnej komunikácie.

Starostka Anna Gulášová v pondelok pre TASR uviedla, že dážď v obci spôsobil škody na vodozádržných opatreniach a takmer na všetkých miestnych komunikáciách. Mnohé z nich sú miestami vymyté až do hĺbky 50 centimetrov, na iných miestach sú nánosy blata, štrku a kameňov. Pôda sa podľa nej zosunula na inú ako hlavnú prístupovú komunikáciu do obce.

Dážď v Čavoji neustáva ani v pondelok. "Obec už začala s odstraňovaním škôd, práce potrvajú pravdepodobne do konca týždňa. Platiť dovtedy bude i tretí stupeň povodňovej aktivity," dodala Gulášová.

Najviac zásahov bolo v okolí Podunajskej nížiny

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave informovalo, že v súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou zasahovali od 21:00 do 6:00 rannej celkom 37 krát. Najviac zásahov zaznamenali v časti Šamorín-Mliečno, Šamoríne, Gabčíkove ale aj v Lehniciach. Niekoľko zásahov mali aj v okolitých obciach. Hasiči odčerpávali vodu z priestorov rodinných domov, obytných domov, či cestných komunikácií a odstraňovali popadané stromy.

Poveternostná situácia v obciach na juhu Slovenska (Zdroj: minv.sk)

Prichádza ďalšia búrková vlna a hrozia povodne

Majetkové škody zaznamenali v obci Svodín, v okrese Nové Zámky, kde krúpy ničili aj úrodu a mimoriadne silný vietor zvalil aj stĺp elektrického vedenia. Veľké krúpy zaznamenali aj v obci Gbelce. Hoci škody neboli také rozsiahle ako v susedných štátoch, v Maďarsku a Rakúsku, odborníci upozorňujú, že je potrebné sa pripraviť na ďalšiu vlnu. Búrkové mračná ešte nepovedali posledné slovo a ďalšia vlna sa na naše územie presúva tentokrát z juhozápadu.

Prvú vlnu môžeme pozorovať už v týchto hodinách. Ďalšia zasiahne naše územie popoludní, ale aj v priebehu neskorších večerných hodín. Hoci sa najskôr zdalo, že dnešné búrky budú oproti tým včerajším slabšie a nebudú už spôsobovať materiálne škody, intenzívne zrážky zdvíhajú hladiny vodných tokov a hrozia bleskové povodne.