Nadácia otvorenej spoločnosti ostro reaguje na Ficovo VIDEO: Vyťahovanie Sorosa je prejav antisemitizmu

Riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti (NOS) Fedor Blaščák (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Prvé slová premiéra po atentáte (Zdroj: Facebook/Robert Fico )

„Fico tým politicky parazituje na antisemitských predsudkoch svojich voličov. Na mimovládky útočí preto, lebo potrebuje ukázať prstom na vnútorného nepriateľa, aby mohol legitimizovať potlačovanie občianskych slobôd snahou o elimináciu týchto vnútorných nepriateľov,“ uviedol Blaščák pre pre agentúru SITA.

Robert Fico z pozície jedného z najmocnejších ľudí v štáte podľa Blaščáka vykresľuje seba a vládu SR ako obeť a mimovládne organizácie ako ohrozenie. „Ak by nešlo o predsedu vlády a najmocnejšieho politika v krajine, mohli by sme povedať, že je to absurdné. No v skutočnosti je to mimoriadne nebezpečné z hľadiska udržania štandardu občianskych slobôd na Slovensku,“ povedal.

Priamy vplyv Sorosa na nadáciu odmieta

Blaščák tiež zdôraznil, že George Soros a Open society foundation odišli zo Slovenska v roku 2011. „Neexistuje žiaden priamy vplyv Georga Sorosa na našu nadáciu, podobne, ako neexistoval ani pred tým, keď v rokoch 1992 – 2011 nadáciu financoval. Totiž, všetky strategické a programové rozhodnutia robili príslušné orgány nadácie – správcovia, správna rada, a nie George Soros,“ vysvetľuje Blaščák. Slovenská Nadácia otvorenej spoločnosti je podľa neho od roku 2012 plne nezávislá inštitúcia na pôvodnej zakladateľskej štruktúre. V minulom roku tvoril grant od Open society foundation menej než 0,5 percenta ročného rozpočtu Nadácie otvorenej spoločnosti.

George Soros (Zdroj: SITA/AP/Francois Mori)

„Zdieľame stále rovnaké hodnoty a princípy – podporujeme otvorenú spoločnosť, práva menšín, rozvoj demokracie a právneho štátu. A hrdo sa hlásime k filantropickému odkazu Georga Sorosa na Slovensku,“ uzavrel Blačšák.