Domácnosti budú platiť novú daň: Bude oveľa vyššia, než sa predpokladalo! Z peňaženiek môže zobrať stovky eur

Na to, že pripravovaná daň z uhlíka bude pre domácnosti v dôsledku rapídneho zdražovania emisií zrejme vyššia, upozornila TV Markíza. Mnohí ľudia by tak museli siahnuť omnoho hlbšie do vrecka, ako doteraz. Príkladom je Jozef z obce na Liptove. Ten kúri uhlím už 40 rokov. „Tým uhlím je to o tretinu lacnejšie než napríklad drevo,“ uviedol pre televíziu.

To by sa už však malo čoskoro zmeniť. V súčasnosti sú v Európe emisné kvóty zavedené pre priemyselné a energetické podniky. Po novom však daň z uhlíka budú platiť aj domácnosti.

O dani z emisií pre domácnosti rozhodli ešte minulý rok europoslanci. Urobili tak preto, že európske krajiny plnili emisné ciele len veľmi pomaly. Vtedy Únia počítala s tým, že domácnosti za znečisťovanie ovzdušia zaplatia 45 eur za tonu emisií, čo je v prepočte 10 centov na liter fosílnych palív. Avšak jeho ráznym zdražením to bude zrejme oveľa viac. V Nemecku to by to podľa predpovedí mohlo byť až 200 eur za tonu.

Vyššia daň by sa netýkala iba kúrenia uhlím, ale aj tankovania. Za jeden liter benzínu či nafty by sme si k aktuálnej cene priplatili až 40 centov. Pre mnohých vodičov sú pritom privysoké už súčasné ceny pohonných hmôt.

Daň z emisie pre domácnosti začne platiť od začiatku roka 2027.