Sociálna poisťovňa začala vyplácať rodičovský dôchodok: Prilepší si takmer milión ľudí, TOTO je maximálna suma

Mimoriadne zvyšovanie dôchodkov: Penzistom sa blýska na lepšie časy. (Zdroj: Topky, Getty Images)

Na základe novely zákona o sociálnom poistení vyplatí rodičovský dôchodok Sociálna poisťňova jednorazovo v jednej úhrnnej sume za všetky mesiace, za ktoré patrí. "Od dnešného dňa sa začína vyplácať rodičovský dôchodok. Bude vyplatený jednorazovo, a to v mesiaci jún," uviedol v pondelok minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). "Bez ohľadu na to, či seniori dostávajú svoje dôchodky buď bankou prostredníctvom účtu, alebo poštou, tak v oboch prípadoch seniori dostanú dve platby. Bude to platba so štandardným dôchodkom a platba s rodičovským dôchodkom," doplnil Tomáš.

Začal sa vyplácať rodičovský dôchodok, vyplatený bude jednorazovo (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Rodičovský dôchodok sa v júni 2024 vypláca poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ktorí splnili podmienky nároku na rodičovský dôchodok do júna 2024.

Maximálna suma rodičovského dôchodku v roku 2024 za jedno dieťa je 23,50 eura mesačne. Maximálna suma rodičovského dôchodku v roku 2024 za jedno dieťa viacerých poberateľov dôchodku je 47 eur mesačne. Celková suma, ktorú Sociálna poisťovňa vyplatí na rodičovské dôchodky, bude vyše 307 miliónov eur.

Minister práce pripomenul, že najvyšší ročný rodičovský dôchodok je vo výške 2439,60 eura. "Treba však povedať, že takýto rodičovský dôchodok dostane len jeden poberateľ, ktorý má desať pracujúcich detí," doplnil Tomáš. Najnižší ročný rodičovský dôchodok bude vo výške 1,20 eura, a ten dostane 1 597 poberateľov.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Rozhodnutie dostanú dôchodcovia ešte pred vyplatením

Zároveň približne 13 700 poberateľom dôchodku od 1. januára 2024 zanikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku, pretože dieťa/deti, za ktoré bol rodičovský dôchodok v roku 2023 priznaný, nemali v roku 2022 vymeriavací základ (neodvádzali poistné na dôchodkové poistenie/nepracovali).

Rozhodnutie o rodičovskom dôchodku Sociálna poisťovňa dôchodcom doručí do elektronickej schránky, ak ju majú aktivovanú, alebo poštou doporučene. Zasiela ich priebežne tak, aby boli dôchodcovia informovaní ešte pred vyplatením rodičovského dôchodku.

Sociálna poisťovňa (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Poberatelia dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok po mesiaci jún (teda dovŕšia dôchodkový vek alebo budú mať priznaný starobný dôchodok), sa nemusia obávať, Sociálna poisťovňa im bez osobitnej žiadosti prizná a vyplatí rodičovský dôchodok v mesiacoch nasledujúcich po mesiaci jún, podľa toho, kedy im nárok vznikne.