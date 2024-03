VIDEOROZHOVOR Politológ Štefančík: Slovenský volič je nevyspytateľný! Karty môže zamiešať aj Harabin

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Naša koalícia rovnako ako aj český expremiér Andrej Babiš kričia, že české politické špičky zasahujú do našej prezidentskej kampane. Politológ sa však zamýšľa nad tým, či nemá skôr väčší vplyv na voličov maďarskej národnosti stretnutie predsedu parlamentu Petra Pellegriniho s Viktorom Orbánom. Karty podľa neho môže zamiešať aj Štefan Harabin. Prečo práve on? Ako vidí doterajšiu kampaň a jednotlivých kandidátov? Na tieto aj ďalšie otázky v rozhovore pre Topky odpovedal politológ Radoslav Štefančík.

Kto bude prezidentom Slovenskej republiky po 6. apríli?

- Na jednej strane sa môžeme oprieť o prieskumy verejnej mienky, ktoré hovoria jasnou rečou, že do prvého kola ako hlavní kandidáti vstupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Na druhej strane je naozaj otázne, kto vyhrá prvé kolo. Podstatnejšie bude, ako to celé dopadne v druhom kole. Prieskumy hovoria, že by to mohol byť práve Peter Pellegrini. Treba si však uvedomiť, že Slováci už počas nejedných volieb ukázali, že dokážu prekvapiť. Spomeňme si na to, ako Igor Matovič dokázal všetkých prevalcovať v parlamentných voľbách v roku 2020. Rovnako si môžeme spomenúť na rok 2004, keď do druhého kola nepostúpil hlavný favorit Eduard Kukan.

Peter Pellegrini je aktuálne lídrom prieskumov verejnej mienky. Má však podobných voličov ako Andrej Danko a Štefan Harabin. Nemôže sa zopakovať história ako pri vami spomenutom kandidátovi Eduardovi Kukanovi, keď sa nedostal do druhého kola, lebo volič sa spoliehal, že sa tam dostane a bude ho voliť až v druhom kole?

- Pamätám sa, že o Eduardovi Kukanovi sa hovorilo ako o budúcom prezidentovi. Podľa viacerých prieskumov to mal jasne vyhraté. Ak niekto vtedy vsadil, musel prísť o veľké peniaze. Volič na Slovensku je nevyspytateľný. Aj keď je pravdou, že dvaja favoriti majú výrazný náskok pred tretím kandidátom, to, čo hovoríte, je naozaj možné. Vôbec sa nediskutuje o tom, že volič si môže voľbu nechať až na druhé kolo. V politike platí, nikdy nehovor nikdy, ale treba pamätať aj na túto udalosť. Hoci si myslím, že takýto scenár je málo pravdepodobný.

Čiže je aj malá možnosť, že v druhom kole sa ocitne Ivan Korčok a Štefan Harabin?

- Je to čistá hypotéza, ale nemožno ju vylúčiť. Z môjho pohľadu je to však málo pravdepodobné.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Koalícia a bývalý český premiér Andrej Babiš hovorí, že české politické špičky vstúpili do našej prezidentskej kampane v prospech Ivana Korčoka. Vnímate to rovnako? Môže to pomôcť práve jemu a uškodiť Petrovi Pellegrinimu?

- Nie som stotožnený s myšlienkou, že Petr Fiala zasahuje do slovenských volieb. Stretnutie v Prahe bolo zrejme načasované kvôli tomu, že sa konalo stretnutie vo Francúzsku. A to, že sa Petr Fiala stretol s lídrom súčasnej opozície, je pochopiteľné. Rozumejú si aj stranícky. Petr Fiala by Ivanovi Korčokovi pomohol, keby sa s ním stretol. Nepredpokladám, že by to mohlo mať vplyv na nerozhodnutých voličov, ktorí vajatajú medzi jedným a druhým kandidátom. Aj keď nemožno vylúčiť, že by to mohlo pomôcť práve tým voličom, ktorí žijú v Českej republike a uvažujú, že prídu voliť. Ak už konšpirujeme, tak by som zakonšpiroval opačne. Uplynulý týždeň sa Peter Pellegrini stretol s maďarským premiérom. Niektorí slovenskí občania maďarskej národnosti sú pod vplyvom Viktora Orbána. Tu by som sa opýtal, či Viktor Orbán nemá záujem, aby vyhral Peter Pellegrini, než Petr Fiala, aby vyhral Ivan Korčok.

Budú prezidentské voľby bojom koalície s opozíciou?

- Vyzerá to tak, že áno. Ivan Korčok sa štylizuje do role občianskeho kandidáta, ale podporovaného opozičnými politickými subjektami. Skutočne by som mohol povedať, že to bude hlasovanie o tom, či súhlasíme s tým, čo robí táto vládna koalícia. Peter Pellegrini bez ohľadu na to, čo sľuboval pred voľbami, je skutočne stelesnením všetkého, čo doteraz táto vládna koalícia urobila. Bez ohľadu na to, či hovoríme o Smere, Hlase alebo SNS. Ak si niekto nanominuje pytliaka na čelo národného parku a Peter Pellegrini proti tomu neprotestuje, alebo nepovie, že tadiaľto cesta nevedie, je to aj jeho maslo na hlave.

Ako dokážu karty zamiešať ostatní prezidentskí kandidáti ako Andrej Danko, Igor Matovič, Štefan Harabin, Ján Kubiš či Krisztián Forró?

- Podstatný bude Štefan Harabin, ktorý je na treťom mieste. Môže povedať svojim voličom, aby zostali doma alebo volili jedného z kandidátov. Myslím si, že pán Harabin je natoľko šikovný, že vie túto otázku zobchodovať. Jeho volič bude rozhodujúci, či v druhom kole pôjde voliť, alebo zostane doma.

Poďme k Andrejovi Dankovi.

- U neho je to úplne schizofrenické. Na jednej strane je členom vládnej koalície, ale keď ho sledujete v nejakom rozhovore, vždy sa k Petrovi Pellegrinumu vráti a stále mu nakladá. Pellegrini ho počúva a trpí. Predpokladám, že čaká do prezidentských volieb a potom naozaj niečo povie. Lebo ak nepovie, tak sa opýtam, čo je to za chlapa, keď si necháva takto na seba nakladať. Neviem si predstaviť Andreja Danka ako otvára ústa a hovorí, aby jeho voliči išli voliť Petra Pellegriniho.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ďalším kandidátom je Igor Matovič, ktorý v podstate ani nechce byť prezidentom.

- Je to rovnako schizofrenické ako u Andreja Danka. Netuším, či kandiduje preto, aby pomohol svojmu hnutiu alebo sebe samému...

Prípadne uškodil iným kandidátom...

- Mám taký dojem, že chce uškodiť jednému aj druhému. Je evidentné, že potrebuje byť vo svetle reflektorov. Chýba mu kamera. Dávať rozhovory do priemyselných kamier ho už evidentne nebaví. Potrebuje už skutočné kamery a cítiť, že ho ľudia počúvajú.

V rozhovore sa tiež dozviete odpovede na otázky:

Aká je motivácia kandidátov, ktorí sa pohybujú okolo jedného percent?

Ku ktorým kandidátom je lepšie, aby sa vyjadroval psychológ alebo psychiater?

Robia politické strany dosť pre kandidátov, ktorých podporujú?

Aký bude prezident Peter Pellegrini a aký Ivan Korčok? Budú iní, ako sa prezentujú? Čo môžeme od nich čakať?

Ako vníma doterajšiu kampaň?

Viac vo videorozhovore TU: