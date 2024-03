Nemecká ministerka školstva chce pripravovať deti na vojnu: Je ochotná v prípade obrany vziať do rúk aj zbraň!

Ministerka školstva má na učebné osnovy iný názor (Zdroj: Twitter/@BerndErnting ·)

BERLÍN – Nemecká ministerka školstva Bettina Stark-Watzingerová (FDP) vyzýva školy, aby začali deti pripravovať na krízové situácie vrátane vojenského konfliktu. Príprava by mala byť dokonca súčasťou učebných osnov.

„Spoločnosť ako celok musí byť dobre pripravená na krízy, od pandémie, cez prírodné katastrofy až po vojnu,“ povedala pre televíziu ZDF ministerka v sobotnom vysielaní. A dodala že civilná obrana je nesmierne dôležitá a patrí aj do škôl. „Cieľom musí byť posilnenie našej odolnosti,“ upresnila s cieľom zaviesť cvičenie civilnej obrany na školách.

Ako príklad uviedla situáciu vo Veľkej Británii, kde na školách majú pravidelne cvičenia. „Cvičenia na zvládanie katastrof na školách je tam súčasťou každodenného života. Môžeme sa z toho poučiť.“ Podľa ministerky Stark-Watzingerovej by príprava na vojnu nemala byť samostatným školským predmetom, ale súčasťou učebných osnov. Mladí ľudia si majú byť podľa nej vedomí hrozieb a schopní sa s nimi aj vysporiadať.

„Školy majú za úlohu upozorňovať na riziká primerane k veku dieťaťa. Ide tiež o to, aby sa riešili aj obavy a strachy,“ dodala. Vo svojom pláne zdôraznila, že do škôl by mali chodiť vojaci, vytvoriť si pozitívny a uvoľnený vzťah s deťmi a informovať deti a mládež, čo robia pre ich bezpečnosť.

Ministerka školstva sa zároveň priznala, že je schopná chytiť do ruky zbraň, a obdivuje Ukrajincov za ich odvahu a statočnosť. Návrat k povinnej vojenskej službe však odmieta. Zväz nemeckých učiteľov jej návrh podporuje a uviedli, že očakávajú, že ministerka bude viesť dialógy aj v spolkových krajinách.