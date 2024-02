Poslanci dnes rokujú o novele Trestného zákona v 2. čítaní

NRSR (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR rokujú v stredu ráno o novele Trestného zákona, ktorá prešla v utorok (27. 2.) večer do druhého čítania. O návrhu majú rokovať až do úplného prerokovania vrátane hlasovania. Rozprava v druhom čítaní bude skrátená na 12 hodín tak, ako to bolo aj v diskusii v prvom čítaní. Do rozpravy sa prihlásilo 13 poslancov.