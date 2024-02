Zástupca dôchodcov to povedal jasne: Šimečka klame, Ódor na penzistoch zarába! Progresívci hovoria o dezinformáciách

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Topky/ Ramon Leško, Vlado Anjel)

Predseda JDS sa v otvorenom liste pustil do odvážnej kritiky hlavy štátu Zuzany Čaputovej, predsedu progresívcov Michala Šimečku, no aj do bývalého premiéra a súčasného kandidáta na europoslanca za stranu PS Ľudovíta Ódora. Chladným ho nenechali výroky strany o tom, že schválenie 13. penzií môže ohroziť milióny z plánu obnovy.

„Je pre mňa ako zástupcu organizácie seniorov, ktorá združuje viac ako 102-tisíc seniorov na Slovensku absolútne neprijateľné, aby sme spoločensky prijali Vaše hodnotové presvedčenie, že seniori žijú na účet dnešnej aktívnej populácie. Tak, ako sa to snažíte dlhodobo podsúvať slovenskej verejnosti v zmysle Vašej ideológie. Aj seniori majú právo dôstojne žiť na Slovensku, nielen homosexuáli, transgender ľudia, užívatelia drog či imigranti. To sú Vaše priority, rešpektujte prosím naše,“ odkázal Kotian.

Kotian pri svojom útoku neváhal použiť dezinformačný naratív, podľa ktorého má stranu Progresívne Slovensko ovládať Denník N, Aktuality, televízia Markíza či ďalšie médiá. „Pán Šimečka, Ste klamár. Nie Ste chlap, nedržíte slovo. Vy, aj Vaši kolegovia Ste nás oklamali a môžete sa hanbiť. Chlapské by bolo aspoň povedať, že Vašim jediným konsolidačným opatrením je brať dôchodcom dôchodky a ľuďom sociálne istoty. Vyhrážate sa nám seniorom, aj celému Slovensku, že 13. dôchodky budú zodpovedné za to, že Slovensko príde o financie z Plánu obnovy a odolnosti. Je to hanba, že sme sa dožili na Slovensku politikov, ktorí jednajú proti Slovensku ako vydierači a zneužívajú na to nás, seniorov,“ odkázal lídrovi PS.

Neváhal naložiť ani expremiérovi Ľudovítovi Ódorovi, ktorý podľa jeho slov na dôchodcoch aj zarába. „Ste dlhodobo súčasťou Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá by, ako ústavou zriadená nezávislá inštitúcia má kontrolovať stav verejných financií. Koľko financií Vám bolo vyplatených ako spolupracovníkovi Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, keď tak, ako kandidát Progresívneho Slovenska do europarlamentu kritizujete vysoké dôchodky na Slovensku? Váš šéf v Rade, pán Tóth, mal v roku 2022 mesačne plat 14-tisíc eur, vyšší ako prezidentka alebo premiér. Prečo nechcete pán Ódor vy alebo pán Tóth povedať verejne, či ste mal alebo máte z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť príjmy a koľko to bolo?“ pýta sa Ódora.

Progresívne Slovesko chce pomáhať dôchodcom! Chceme vecne diskutovať, nie počúvať dezinformácie, odkazuje PS

Progresívne Slovensko sa proti provokačným výrokom predsedu JDS bráni. Tvrdia, že kvalita života ľudí na Slovensku je pre nich absolútnou prioritou. „Chceme dôchodky zvyšovať - udržateľne, ruka v ruke s ekonomickým rastom. Zároveň varujeme pred hrozbou gréckej cesty, na ktorú nás dostáva vláda Roberta Fica. Na jej konci je bankrot, s fatálnymi následkami aj na vyplácanie dôchodkov,“ reagovala strana.

Zároveň sa prikláňajú vecnej a konštruktívnej diskusii, viac, než šíreniu dezinformácií. „Vecnej diskusii o sociálnych témach sme kedykoľvek otvorení. Považujeme však za nešťastné, ak sú do nej zaťahované nebezpečné dezinformačné naratívy,“ reagovala strana na otázky Topiek.

