Túto valentínku si Taraba rozhodne neprial: Zlomili ste srdce prírode, ste deštruktívny! Drsný odkaz ochranárov

BRATISLAVA – Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) to so svojim fungovaním poriadne prepískol. Svojim pôsobením na čele ministerstva tak podľa ochrancov prírody Greenpeace pôsobí škodlivo. Na sviatok svätého Valentína mu preto poslali nápaditý odkaz. „Prírode ste zlomili srdce,“ odkazujú ochranancovia.

Ochranári poslali šéfovi envirorezortu jasný odkaz. Transparent v tvare zlomeného srdca s nápisom „Zlomili ste srdce prírode“. Valentnínsky odkaz si tak Taraba, ako minister životného prostredia za klobúk rozhodne nedá.

Ako informuje riaditeľka Greenpeace, Tarabu chceli prekvapiť valentínskym „darčekom“. „Zo slov a krokov ministra Tarabu je úplne jasné, že ochrana prírody je to posledné, na čom mu záleží. Najčerstvejším príkladom je novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorá je práve v medzirezortnom pripomienkovom konaní a ku ktorej sme spolu s 27 ďalšími organizáciami zverejnili hromadnú pripomienku. Táto novela okliešťuje práva verejnosti vyjadrovať sa k projektom, ktoré môžu mať výrazne negatívny vplyv nielen na ich komunity, ale aj spoločnosť ako takú. Je naozaj absurdné, že na čele rezortu, ktorý má naozaj bojovať za silnú ochranu prírody je niekto, kto sa systematicky snaží o jej deštrukciu,“ uvádzajú ochranári.

„Vyzerá to, že minister životného prostredia sa zaľúbil skôr do rezortu hospodárstva, než do životného prostredia, ktoré by mal svojim pôsobením chrániť. Priniesli sme mu preto veľké zlomené srdce s nápisom Zlomili ste srdce prírode. Myslíme si, že svojím konaním minister srdce prírode skutočne láme,“ dodala ich hovorkyňa Miroslava Ábelová.

Podľa ochranárov je hlavným kameňom úrazu novela zákona EIA či výmena vedúcich predstaviteľov na rezorte. Sporná je podľa nich aj podpora „nezmyselných spaľovní odpadu“ či obnovenie vodného diela Slatinka. „Rovnako aj ministrova ignorácia potreby zaviesť obehové hospodárstvo a neviditeľná snaha konkrétnymi opatreniami chrániť klímu a tým pádom aj životné podmienky občanov Slovenska,“ dodali ochranári. „Želáme mu, aby vo svojom srdci konečne našiel lásku k prírode a životnému prostrediu a nie biznisu,” uzavrela Juríková.