Strany môžu pri voľbe prezidenta radiť, uviedol publicista Hrabko: Kľúčový je však názor voličov

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

archívne video

Peter Pellegrini potvrdil svoju prezidentskú kandidatúru v Štátnej opere v Banskej Bystrici (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Z formálneho hľadiska je podľa neho Peter Pellegrini straníckym kandidátom Hlasu-SD, keďže kandiduje na základe podpisov 26 členov poslaneckého klubu strany. "Nie je koaličný kandidát, je stranícky kandidát, postavila ho strana Hlas," konštatoval Hrabko. Dodal, že na základe rozhodnutia straníckych orgánov získal Pellegrini aj politickú podporu Smeru-SD. Exminister zahraničných vecí Ivan Korčok je podľa Hrabka občianskym kandidátom, keďže kandiduje na základe petície občanov. "Tak, ako má Pellegrini vyslovenú podporu zo strany Smer-SD, má Korčok vyslovenú podporu strán Progresívne Slovensko a SaS," poznamenal.

Danko bude podľa Hrabka občianskym kandidátom

Ak bude Andrej Danko kandidovať na základe petície, bude podľa Hrabka z formálneho hľadiska občianskym kandidátom. "Nebude stranícky kandidát, ale každý vie, že je predseda Slovenskej národnej strany a SNS bude za ním stáť," doplnil. Otvorenou otázkou ostáva rozhodnutie KDH, ktoré chce svoju podporu zverejniť po rokovaní Rady KDH. Tá sa bude konať 17. februára.

archívne video

Andrej Danko reaguje na dopravnú nehodu (Zdroj: Facebook/Andrej Danko - predseda SNS)

Možnosť kandidatúry avizuje aj historik Patrik Dubovský

V tejto súvislosti Hrabko pripomenul, že možnosť kandidatúry avizuje aj historik Patrik Dubovský. "Treba počkať do konca januára, keď sa uzatvorí možnosť podávať kandidátne listiny," povedal na margo definitívnej zostavy prezidentských kandidátov a ich straníckej podpory. "Je to iba odporúčanie povedané svojim voličom, sympatizantom a prívržencom, že strana podporuje tohto kandidáta. Ale záleží iba na voličovi, ako sa rozhodne. Tak to je a tak to je správne," zhrnul.

V porovnaní s Pellegrinim v súčasnosti Korčok viac zdôrazňuje úlohu prezidenta ako hlavy štátu, ktorá sa v odôvodnených prípadoch vie postaviť vláde. Hrabko tieto vyjadrenia považuje za vyváženejšie ako v minulosti, keď hovoril o prezidentovi ako protiváhe vlády. Pripomína, že tak vláda, ako aj prezident je súčasťou výkonnej moci. "To som nevymyslel ja, to povedal Ústavný súd SR, že všetci predstavitelia a inštitúcie majú spolupracovať a nie sa navzájom vyhraňovať a bojovať proti sebe," upozornil.