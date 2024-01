MIMORIADNE Z Hornádu vylovili mŕtve telo! Čaká sa na testy DNA: Obeťou môže byť len 15-ročný mladík

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

KOŠICE – Pátranie má trpký koniec. Takmer mesiac po nahlásení zmiznutia 15-ročného tínedžera sa košickým kriminalistom naskytol trpký pohľad. V chladných vodách Hornádu našli telo mužského pohlavia. To, či ide o nezvestného mladíka, ukáže až analýza DNA.

Smutný príbeh sa začal ešte cez Vianoce. Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti 15-ročného chlapca z Košíc 26. decembra s tým, že naposledy bol videný pár dní predtým, 20. decembra , kedy odišiel na neznáme miesto a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. „Dňa 30.12.2023 v nočných hodinách policajti prijali oznámenie, že do zaparkovaného vozidla zn. Toyota v košickej mestskej časti Nad jazerom mali vniknúť 4 osoby. Po príchode na miesto bolo od tam prítomných osôb zistené, že od uvedeného vozidla mali po chodníku utekať 4 osoby smerom k rieke Hornád, čo potvrdili aj tri osoby, ktoré priamo z rieky Hornád vytiahli policajti a poskytli im prvú pomoc. 4 osoba v rieke ani v jej okolí nájdená nebola,“ uviedla ďalej polícia.

„Po vykonaní neodkladných procesných úkonov za prítomnosti zákonných zástupcov boli podozrivé osoby zo zadržania prepustené. Polícia na objasnení prípadu vniknutia do vozidla intenzívne pracuje, naďalej sú vykonávané potrebné úkony, vedie objasňovanie priestupku proti majetku, ktoré doposiaľ nebolo ukončené,“ dodali.

Práve podozrivé osoby uviedli, že štvrtou osobou, ktorá spolu s nimi skočila do rieky, bol práve 15-ročný tínedžer, ktorého hľadajú od 26. decembra. Po chlapcovi odvtedy pátrali policajti nielen na súši, ale aj vo vode a to aj za pomoci hasičov s ďalšími organizáciami a dobrovoľníkmi. Policajti oddelenia pátrania vykonali previerky u rodinných príslušníkov, príbuzných, kamarátov, v nemocničných zariadeniach, ale aj ďalších miestach možného výskytu nezvestného, no nič nenašli.

Významný posun však nastal až v utorok. „Včera (23.1.) popoludní sa policajným potápačom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach v spolupráci so špeciálnou záchrannou službou, ktorí vodný tok rieky Hornád prehľadávali na policajnom člne, podarilo nájsť telo osoby mužského pohlavia bez známok života, nezistenej totožnosti a následne vytiahnuť z vody na breh. Privolaný obhliadajúci lekár na mieste predbežne cudzie zavinenie vylúčil a na zistenie presnej príčiny smrti bolo nariadené vykonanie pitvy,“ uviedli.

Po ukončení obhliadky miesta udalosti a nevyhnutných prvotných procesných úkonov polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Aby však bolo možné s určitosťou potvrdiť, že ide o telo nezvestného 15-ročného tínedžera, je potrebné počkať na závery analýzy DNA.