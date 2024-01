Za predsedu štátnej volebnej komisie zvolili poslanci Národnej rady SR Eduarda Burdu

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Štátna volebná komisia je nezávislý orgán na kontrolu financovania politických strán a hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Kontroluje tiež financovanie a vedenie volebnej kampane. Má 14 členov.

V zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva do komisie delegujú desať členov politické strany, ktoré sa po voľbách dostali do NR SR, a to úmerne podľa počtu získaných poslaneckých mandátov. Zastúpenie za koalíciu a opozíciu je rovnaké. Okrem parlamentných strán nominovali po jednom členovi aj predseda Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR a generálny prokurátor SR.