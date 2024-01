Prezidentka je presvedčená, že predkladatelia nevedia o dosahoch Trestného zákona

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Maarty)

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová je presvedčená, že predkladatelia novely Trestného zákona nevedia o dôsledkoch, ktoré zmeny môžu priniesť. Ak by sa stretli s ľuďmi z praxe ešte pred predložením novely, tak by takýto návrh v súčasnosti v parlamente nebol. Uviedla to po stredajšom stretnutí s právnymi expertmi a právnickými autoritami.