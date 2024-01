Koaliční poslanci navrhujú upraviť proces výberu šéfov galérií a múzeí

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

BRATISLAVA - Zriaďovateľom múzeí a galérií by mala odpadnúť povinnosť organizovať verejné vypočutie kandidátov na štatutára či zamestnanca riadiaceho múzeum a galériu bez právnej subjektivity. Rovnako by mali možnosť šéfov takýchto múzeí a galérií odvolať bez udania dôvodu. Vyplýva to z legislatívnych návrhov, ktoré do Národnej rady SR predložili koaliční poslanci.