Jaurová sa obáva, že pri novele o pamiatkovom fonde dôjde k väčším zmenám: Novelu poslanci posunuli do 2. čítania

Zora Jaurová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Poslanecká novela zákona o ochrane pamiatkového fondu rieši zdanlivo drobnú záležitosť, no chýba jej dostatočné zdôvodnenie a tiež medzirezortné pripomienkové konanie. V pléne Národnej rady (NR) SR to uviedla poslankyňa Zora Jaurová (PS). Obáva sa, že zdanlivo malá zmena prinesie v druhom čítaní závažnejšie úpravy. Jeden z predkladateľov Roman Michelko (SNS) jej odpovedal, že ide o bezproblémovú novelu a o žiadnych závažných pozmeňujúcich návrhoch nevie.

Na ochrane pamiatok na Slovensku sa podľa Jaurovej zhodnú všetci naprieč politickým spektrom. Novela má predĺžiť lehotu na uplatnenie predkupného práva štátu na kúpu národnej kultúrnej pamiatky v prípade, že je na predaj, z 30 na 60 dní. Jaurová si myslí, že sa obišlo pripomienkovanie.

archívne video

Výročné ceny časopisu Pamiatky v roku 2022 (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

"Táto drobná úprava by mohla byť kvalifikovaná na poslanecký návrh, ak by šlo o naliehavú potrebu sektora," skonštatovala. "Bez dôkazov o problémoch sa táto novela opäť javí ako zastierací manéver bez reálneho prínosu," dodala. Pýta sa, či návrhom SNS nesleduje zámer prísť v druhom čítaní s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré by priniesli veľké zmeny. Požiadala zároveň o stiahnutie novely.

Novela týkajúca sa kúpy národnej kultúrnej pamiatky je v 2. čítaní

Lehota na uplatnenie predkupného práva štátu na kúpu národnej kultúrnej pamiatky by sa mohla predĺžiť z 30 dní na 60 dní. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.

"Dôvodom je potreba náležitého časového priestoru na posúdenie, či nadobudnutie ponúkanej kultúrnej pamiatky má pre štát opodstatnený význam nielen z pohľadu ochrany pamiatkového fondu SR, ale tiež z pohľadu účelnosti a efektívnosti jej ďalšieho využitia pri plnení úloh štátu," objasnili koaliční poslanci, ktorí návrh predložili. Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. júna.