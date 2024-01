Vláda bude rokovať o investičnej pomoci, zákone o výstavbe či dohode s Thajskom

Robert Fico a Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Účinnosť zákona o výstavbe by sa mala posunúť o jeden rok, teda do 1. apríla 2025. Dôvodom je nepripravenosť na spustenie povoľovacích procesov podľa novej legislatívy o výstavbe. Vyplýva to z materiálu, o ktorom bude v stredu rokovať vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) má na programe aj návrh na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Dohode o financovaní medzi Európskou investičnou bankou (EIB) a SR, ktorým sa má predĺžiť termín čerpania finančných prostriedkov jedného z úverov od EIB.