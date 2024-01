Majitelia SUV áut žiju v strachu: V Bratislave vyčíňajú aktivisti! Zničené pneumatiky a jasný odkaz

(Zdroj: Reprofoto - X / Tyre Extinguishers)

BRATISLAVA - Vo viacerých európskych ale aj svetových mestách v posledných mesiacoch vyčíňajú aktivisti. Tí sa zameriavajú len na jeden druh áut, a to konkrétne na SUV. Podľa ich slov sú tieto vozidlá žrútmi paliva a zabíjajú planétu. Majitelia týchtp áut tak po vyčíňaní aktivistov majú hlavy v smútku. Vypúšťajú im totiž pneumatiky a nechávajú za stieračmi odkaz, aby sa na nich nehnevali.

Aj keď sa aktivisti zameriavali na SUV prevažne v zahraničí, prípady vypustených pneumatík na SUV sa objavili už aj na Slovensku. Konkrétne na najväčšom bratislavskom sídlisku - v Petržalke. Upozornil na to portál bratislava.standard.sk. Za poškodzovaním áut stojí hnutie Tyre Extinguishers a na svedomí majú už stovky áut po Európe. Vypúšťanie pneumatík argumentujú tým, že podľa ich slov sú SUV vozidlá len žrútmi paliva a ničia našu planétu.

Po tom, ako vypustia pneumatiky na aute, nechajú majiteľovi vozidla tohto typu za stieračmi odkaz. V ňom sa píše, aby sa na aktivistov nehneval a nebral si vypustenie pneumatík osobne, dôvodom, prečo tak konajú je totiž samotné auto. Tvrdia, že okrem toho, že tieto autá oveľa viac ničia životné prostredie, ako iné vozidlá, sú oveľa nebezpečnejšie aj pri bežnom živote. Vodiči na týchto autách totiž, podľa ich slov, spôsobujú oveľa viac nehôd s tragickými následkami, ako vodiči na iných autách.

(Zdroj: Tyre Extinguishers)

K celej veci sa vyjadrila aj petržalská samospráva. Ako vysvetlili, s podobným prípadom sa v mestskej časti ešte nestretli.vyjadril sa vedúci oddelenia statickej dopravy Andrej Árva.

Naposledy vyčíňali aktivisti neďaleko našich hraníc ešte v lete, a to konkrétne v Brne, kde počas jednej noci vypustili pneumatiky na 39 SUV. "Keď si veľké autá prestanú kupovať tí, ktorá ich používajú iba na jazdu po veľkomestách, bude to jedna z najjednoduchších a najmenej bolestivých ciest, ako obmedziť emisie v Českej republike," napísali českí aktivisti hlásiaci sa k tejto skupine na sociálnej sieti X. Aktivisti sa zameriavajú najmä na autá v Nemecku a vo Veľkej Británii, no vyčíňali už aj vo Švajčiarsku, Belgicku či v Austrálii.