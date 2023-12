Zásadné zmeny, ktoré sa vašej peňaženky dotknú po Novom roku: Na TOTO nesmiete zabudnúť!

(Zdroj: Getty Images, TASR/ Martin Baumann)

BRATISLAVA – S príchodom Nového roka už tradične, ako každý rok, nastupujú zmeny, ktoré sa dotknú ako vašich životov, tak aj vašich peňaženiek. Zmeny v dôchodkovom systéme, nová výška penzií, vyšší vek odchodu do dôchodku či nový systém príspevkov do II. piliera sa dotknú rovnako našich starších, ako aj pracujúcich ľudí, ktorí sa na pomoc štátu v budúcnosti ešte len budú spoliehať.

Peňaženky penzistov naplní sľubovaná valorizácia

Prvý január so sebou prináša valorizáciu dôchodku, vďaka ktorého sa penzie aktuálnych dôchodcov od Nového roka navýšia o 3,6%. Ešte väčším navýšením sa môžu pochváliť noví poberatelia penzií, ktorých novopriznané dôchodky sa od 1. januára navyšujú o neuveriteľných 14,5%.

„Štatistického úradu Slovenskej republiky percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvých deväť mesiacov roka 2023 je 12,5 % a za prvý polrok 2023 bolo 14,5 %. Dôchodky priznané v roku 2024 sa teda zvýšia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, keďže táto hodnota je vyššia. Dôchodky priznané pred rokom 2024 sa od 1. januára 2024 zvýšia o 3,6 % mesačnej sumy dôchodku,“ vysvetľuje Sociálna poisťovňa.

Zabudnite na tabuľky, odchod do dôchodku sa počíta po novom!

Už v januári dôjde k zmene veku odchodu do dôchodku, ktorý bude po novom prekopaný od základov. Pracujúci, ktorí sa narodili v roku 1967 a neskôr sa tak podľa nového systému nemôžu spoliehať na vopred stanovené tabuľky.

Nový systém stojí na strednej dĺžke života, pričom vek odchodu do dôchodku pre jednotlivé ročníky bude stanovovať rezort práce, a to vždy na päť rokov dopredu. S predlžujúcim sa vekom dožitia na Slovensku sa tak mnohí pracujúci do dôchodkového veku dostanú výrazne neskôr, aj to za predpokladu, ak sa vysokého veku odchodu do dôchodku úspešne dožijú.

Peňaženky seniorov nafúknu rodičovské dôchodky aj 13. penzie

Rok 2024 by mal byť rokom, kedy novozvolená vláda dostojí svojim predvolebným sľubom. Penzistom na Slovensku by tam mal byť už v budúcom roku vyplatený 13. dôchodok v plnej výške, pričom minuloročná novinka v oblasti odmeňovania penzistov v podobe rodičovských dôchodkov bude stále zachovaná.

„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pripravuje novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá má v roku 2024 ustanoviť pre poberateľov dôchodkov vyplatenie 13. dôchodku v priemernej výške. Rovnako pripravuje zmeny vo vyplácaní rodičovského dôchodku. O týchto zmenách bude Sociálna poisťovňa verejnosť včas informovať, a to po prijatí legislatívnych zmien v Národnej rade SR a ich podpise prezidentkou SR,“ priblížila Sociálna poisťovňa.

Pracujúcim ľuďom uhryznú z budúcich penzií, príspevok do II. piliera sa znižuje

Aj sociálne balíčky v podobe vyšších penzií, či 13. dôchodkov musia byť vo výdavkoch štátu riadne vykryté. Zvyšovanie dnešných dôchodkov tak poriadny kus uhryzne z penzií dnešných pracujúcich. Štát tak od 1. januára znižuje príspevok do II. piliera, ktorý slúži, ako forma personálneho dofinancovania penzií ľudí v produktívnom veku. Znížením tohto príspevku tak znižujú aj dôchodky budúcich penzistov.

„Aktuálne platná sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) vo výške 5,50 % sa má v roku 2024 zmeniť na 4 %. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v tejto súvislosti pripravuje príslušnú zmenu zákona. O podrobnostiach bude Sociálna poisťovňa verejnosť včas informovať po schválení zmien v Národnej rade SR a ich podpise prezidentkou SR,“ vysvetľuje zmeny Sociálna poisťovňa.

