Systém rozhodovania o predĺženom rodičovskom príspevku by sa mohol zmeniť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Platiteľ príslušný podľa trvalého pobytu oprávnenej osoby by mohol pri priznávaní o predĺženom rodičovskom príspevku rozhodovať na základe potvrdenia obce o rozhodnutí riaditeľa príslušnej materskej školy o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov z opozičného Progresívneho Slovenska (PS).