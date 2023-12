Obrovský šok pre peňaženky! Na Slovákov sa valia vyššie dane aj odvody! Poslanci schválili balík opatrení

NRSR (Zdroj: SITA/Milan Illík)

BRATISLAVA - Balík opatrení na konsolidáciu verejných financií má v budúcom roku do rozpočtu priniesť viac ako 1,5 miliardy eur. Jeho súčasťou je mimoriadne zdanenie bánk, predĺženie solidárneho príspevku z ropy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zníženie príspevku do 2. dôchodkového piliera či zvýšenie zdravotného odvodu. Vládny návrh zákona, ktorým sa menia viaceré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, schválili v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR. Rokovali o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.

archívne video

Opozícia zvoláva mimoriadne rokovanie Výboru NRSR pre zdravotníctvo (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Za zákon hlasovalo 78 zo 135 prítomných zákonodarcov. Proti bolo 49 poslancov, ôsmi sa hlasovania zdržali.Mimoriadny odvod pre banky a ďalšie subjekty s licenciou od Národnej banky Slovenska (NBS) má do štátneho rozpočtu budúci rok priniesť 336 miliónov eur. Odvod bude mať prvý rok sadzbu 30 %, ktorá bude následne klesať o 5 percentuálnych bodov (p. b.) ročne až na úroveň 15 % v roku 2027. Nebude sa platiť z pasív očistených o vlastné imanie ako v minulosti, ale z hospodárskeho výsledku. Banky a ďalšie subjekty ho tak budú platiť, iba ak dosiahnu zisk.

Spotrebná daň na tabak

Ďalším zo schválených opatrení je predĺženie solidárneho príspevku z činnosti v odvetviach ropy a plynu o jeden rok, od čoho sa očakáva dodatočný príjem 179,8 milióna eur.Od začiatku budúceho roka sa tiež zvýši daň z pridanej hodnoty (DPH) na alkohol v reštauračných zariadeniach z 10 % na 20 %, čo by do štátneho rozpočtu malo priniesť 27 miliónov eur. Úpravou prejde aj sadzba spotrebnej dane z liehu, ktorá sa však nebude vzťahovať na pivo a víno, vďaka tomu má štát získať takmer 18 miliónov eur.Od 1. februára sa zvýši spotrebná daň na tabak, a to približne o 40 centov na krabičku. Štát má takto získať dodatočných 106 miliónov eur.

Opätovne sa zavedie minimálna daň z príjmu právnických osôb (DPPO), tzv. daňová licencia. Jej výška bude odstupňovaná podľa príjmov firiem. Rozpočtu má priniesť 102,4 milióna eur.Odvod do 2. dôchodkového piliera sa zníži zo súčasných 5,5 % na 4 %. Štát takto získa takmer 365 miliónov eur. Vládna koalícia to prezentovala ako riešenie, ktoré umožní v roku 2024 vyplatenie 13. dôchodku aj rodičovského dôchodku v plnej výške a nebude pritom potrebné vstupovať do mechanizmu venovania 2 % dane z príjmov.Od budúceho roka sa zvýši aj zrážková daň z dividend z doterajších 7 % na 10 %. Opätovne sa tiež zavedie zdanenie kapitálových príjmov fyzických osôb z kryptomien.

Poslanci k zákonu prijali viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Upravili napríklad termín zvýšenia dane z dividend, ktoré sa prvýkrát použije na príjmy za rok 2024, teda až v roku 2025. V konsolidačnom balíku nechali zvýšenie zdanenia tabaku a cigariet týkajúce sa iba budúceho roka. Vynechali teda zmenu dane v ďalších rokoch, s ktorou sa naďalej počíta, ale upraví sa osobitne v ďalšej legislatíve. O mesiac tiež predĺžili možnosť dopredaja tabakových výrobkov s pôvodnou nižšou sadzbou dane.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Naopak, pri záverečnom hlasovaní parlament odmietol viacero návrhov opozičných poslancov. Marián Viskupič (SaS) navrhoval napríklad vypustiť z konsolidačného balíka zavedenie minimálnej dane pre právnické osoby, či zvýšenie DPH na alkohol v reštauračných zariadeniach. Navrhol tiež vypustenie ustanovení, ktoré súvisia so znižovaním odvodov do druhého piliera, ako aj zníženie mimoriadneho odvodu pre banky na polovicu. Vypustenie znižovania sadzieb do druhého piliera navrhol aj Štefan Kišš (PS).

Marián Viskupič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

V platnosti chcel Viskupič ponechať zrovnoprávnenie zdaňovania slovenských podielových fondov so zahraničnými, ako aj prijateľnejšie zdaňovanie ziskov z kryptoaktív. Taktiež navrhol zníženie sadzby dane z dividend na 0 %, čo by podľa neho malo zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska. Chcel vypustiť aj niektoré novelizačné body týkajúce sa zvyšovania poplatkov v oblasti dopravy.Jozef Hajko (KDH) zase navrhoval zachovať novozavedený inštitút rodinného stavebného sporenia, ktorý mal podľa doterajšej právnej úpravy začať fungovať od 1. januára 2024. Ešte pred jeho spustením sa však v rámci balíka konsolidačných opatrení ruší.

Konsolidačný balíček zníži príspevok pre RTVS, zvýši tiež súdne poplatky

Konsolidačný balík, ktorým sa menia niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, prináša zníženie príspevku pre RTVS, zvýšenie súdnych a správnych poplatkov, ako aj zvýšenie zdravotných odvodov. Legislatívnu zmenu schválil parlament vo utorkovom hlasovaní. Poslanci Národnej rady (NR) SR o nej rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.Nová legislatíva hovorí aj o tom, že štátny sviatok Deň Ústavy SR, ktorý si pripomíname 1. septembra, viac nebude dňom pracovného pokoja. Poslanci zároveň vypustili 1. september zo zoznamu dní, počas ktorých platí zákaz maloobchodného predaja. V tejto súvislosti sa 1. september vypúšťa aj z ustanovenia, ktoré upravuje výnimky zo zákazu maloobchodného predaja.

Prázdna sála NRSR, pondelok (19. 12.) (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

RTVS bude dostávať zo štátneho rozpočtu príspevok vo výške najmenej 0,12 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Výška príspevku vychádza podľa vlády zo skutočných výdavkov predchádzajúcich období. Poslanci schválili aj návrh na prípadné dofinancovanie RTVS v prípade, že by bola objektívne ohrozená finančná a vnútorná stabilita telerozhlasu. Umožniť by sa to malo v súlade so zmenou rozpočtu a výdavkových limitov. Zároveň schválili aj zvýšenie dotácie zo štátneho rozpočtu pre Maticu slovenskú v prípade potreby či nepredvídateľných okolností. Matica slovenská dostáva každoročne každoročne 1,5 milióna eur.

Od nového roka sa zvýšia zdravotné odvody

Návrh tiež hovorí o zvýšení súdnych a správnych poplatkov od apríla 2024. Poplatky sa zvýšia od 40 do 54 percent. Zámerom úpravy je valorizácia sadzieb vybraných poplatkov. Väčšina z nich sa podľa vlády naposledy menila skôr ako pred zavedením eura na Slovensku, čo bolo v roku 2009.Od nového roka sa zvýšia zdravotné odvody pre zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a tzv. samoplatiteľov. Zvýšia sa napokon iba dočasne, a to do konca roka 2027. Sadzba poistného pre zamestnávateľa sa má zvýšiť z desiatich na 11 percent vymeriavacieho základu, ak zamestnávateľ zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného sa má upraviť z piatich na 5,5 percenta. V prípade SZČO a samoplatiteľov sa má sadzba zvýšiť zo 14 na 15 percent, ak ide o SZČO so zdravotným postihnutím zo siedmich na 7,5 percenta z vymeriavacieho základu.

Súčasťou novej legislatívy je aj nepriama novelizácia zákona o zdravotných poisťovniach. Zníži výšku percentuálnej sadzby príspevkov na činnosť operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby, Národného centra zdravotníckych informácií a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vláda to odôvodnila potrebou šetrenia prostriedkov verejného zdravotného poistenia.