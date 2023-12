Jednodňová diaľničná známka ako spasenie? Odborníci dvíhajú varovný prst: Na TOTO si treba dať pozor!

Ilustračné foto (Zdroj: FOTO TASR – Štefan Puškáš)

BRATISLAVA - Počas roku 2024 by mala do platnosti prísť jednodňová diaľničná známka. Tú už dlhší čas pýtajú motoristi, ktorí sa potrebujú nakrátko prepraviť do spoplatnenej cesty a je im zbytočné kupovať 10 či 30-dňovú. Odborníci však upozorňujú, že s 1-dňovou známkou sa viaže jedno veľké ale. To sa týka jej platnosti. V roku 2024 nás ale čakajú viaceré dôležité zmeny.

V súčasnosti majú motoristi k dispozícii viaceré varianty elektronických známok. A to 10-dňovú za 12 eur, 30-dňovú za 17 eur, ročnú za 60 eur alebo 365-dňovú za 60 eur. Jednodňová známka by mala na základe nariadenia Európskej únie prísť do platnosti nakoniec koncom marca 2024, no na slovenské pomery na to treba zmeniť legislatívu. Na základe usmernenia by cena za "jednodňovku" prekročiť 9% z ceny ročnej známky, maximálne by sme za ňu mali zaplatiť 5,4 eura. Koľko to nakoniec bude, je otázne.

Archívne VIDEO Dobrá správa: Od februára 2020 sa začne predávať 365-dňová diaľničná známka

Avšak, odborníci upozorňujú na jeden podstatný detail, ktorý sa s 1-dňovou známkou spája. A to je jej platnosť. Mnohí si totiž myslia, že známka bude platiť 24 hodín od kúpy, no nie je tomu tak. Upozorňuje na to portál topspeed.sk. Ako pri ročnej známke, tak aj pri tej dennej platní do konca dňa od kúpy. Teda, ak si motorista kúpi známku v pondelok o 18. hodine, platiť bude do polnoci rovnakého dňa. Nebude tak platiť do utorka do 18. hodiny. Slovensko by tak malo ísť po vzore Rakúska, kde sú podmienky nastavené rovnako. Na Slovensku však za nevedomosť hrozí vysoká pokuta. Ak by ste išli na diaľnicu bez známky, hrozí vám pokuta až do 500 eur, v blokovom konaní zvyčajne do 200 eur. V Rakúsku je za rovnaký prehrešok cena oveľa nižšia, na úrovni 120 eur.

Aj ďalšie zmeny

Nejde však o jedinú zmenu, ktorá uzrie v roku 2024 svetlo sveta. Po dlhých rokoch totiž končia staré "ružové vodičáky", ktoré sa vydávali do konca apríla 2004. Tí vodiči, ktorí ich ešte mali, si ich tak museli vymeniť na polícii. Čas na to majú do nedele. Od januára 2024 bude jazda s týmto vodičským preukazom považovaná za jazdu bez dokladu.

(Zdroj: TASR)

Okrem toho však zdražejú administratívne poplatky na oddelení dokladov a evidencie vozidiel na základe balíka tzv. konsolidačných opatrení, ktorý pripravila vláda. Napríklad, za skúšky v autoškole sa nebude platiť 33, ale 50 eur, na motorku stúpne cena zo 16,5 eura na 25. Vydanie vodičáku zdražie zo 6,5 eura na 10 eur. Za EČV na želanie sa po novom nezaplatí 331 eur, ale 500.