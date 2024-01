Pripravte si peňaženky: Česko zvyšuje ceny za diaľničné známky! Ak tam pravidelne jazdíte, TAKTO môžete ušetriť

(Zdroj: Getty Images, edalnice.cz)

PRAHA – Tisícky Slovákov dochádzajú denne do susedného Česka za prácou, školou alebo rodinou. Tí, ktorí na to využívajú auto, by mali zbystriť pozornosť. Systém českých elektronických diaľničných známok totiž prechádza zmenami. Už čoskoro sa zvýši cena ročnej diaľničnej známky a na kúpu za pôvodnú cenu tak zostáva už len niekoľko týždňov.