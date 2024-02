EÚ chce znížiť počet tragických dopravných nehôd na nulu: Pozrite na tie kontroverzné návrhy!

(Zdroj: SITA/AP, Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Počet ľudí, ktorí zahynuli pri dopravných nehodách, sa na celom svete naďalej zvyšuje. Ročne na cestách v Európskej únii zomrie pri dopravných nehodách približne 20-tisíc ľudí. Najčastejšie je za tým nepozornosť, neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky či alkohol. Cieľom EÚ je priblížiť sa čo najbližšie k nulovej úmrtnosti v cestnej doprave do roku 2050 („Vision Zero“).

„Mladí vodiči vo veku do 30 rokov tvoria osem percent všetkých vodičov automobilov, ale pripadá na nich 16 percent všetkých úmrtí vodičov. Okrem toho sa na dvoch z piatich smrteľných zrážok podieľajú mladí vodiči alebo jazdci,“ uviedol podľa portálu tvnoviny.sk Radim Dvořák, zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Kontroverzné opatrenia

V hre sú viaceré opatrenia, ktoré vzbudili a ešte určite vzbudia u populácie kontroverziu a nespokojnosť. „Jedným z veľmi kontroverzných opatrení má byť zníženie maximálnej povolenej rýchlosti pre mladých vodičov na 90 kilometrov za hodinu,“ priblížil motoristický novinár Václav Lipavský.

Francúzska europoslanky Karima Delliová zo Strany zelených okrem toho navrhuje zakázať začínajúcim vodičom jazdu v noci, presnejšie od polnoci do šiestej ráno. Navrhuje tiež rozdeliť vodičské oprávnenie skupiny B podľa ďalších kritérií. Ide hlavne o vodičov mladších ako 21 rokov, ktorí by nemohli šoférovať autá prevyšujúce hmotnosť 1 800 kilogramov.

Čo je však potrebné podotknúť, elektromobily, ktoré EÚ berie ako budúcnosť v cestnej doprave, sú vo všeobecnosti oveľa ťažšie, ako sú súčasné autá so spaľovacími motormi s 1,8 tony. V takomto prípade by v budúcnosti mladí vodiči šoférovať vôbec nemohli.

Podľa odporúčaní političky by sa mohla zmeniť aj platnosť vodičských preukazov. Platili by na obdobie sedem rokov pre ľudí vo veku od 60 rokov, päť rokov od 70 rokov a dva roky od 80 rokov, čo by ale znamenalo, že vodiči by si museli obnovovať vodičský preukaz na vlastné náklady a absolvovať lekárske a psychologické vyšetrenia.

Zatiaľ sa na nových pravidlách Európsky parlament nedohodol

Európsky parlament tieto zásadné návrhy zvažoval, no zatiaľ sa na nich nedohodli. Mladí s čerstvými vodičákmi ale predsa len budú mať nad sebou prísnejšiu ruku. „Pre začínajúcich vodičov sa stanoví povinné skúšobné obdobie v trvaní minimálne dva roky. Na začínajúcich vodičov sa budú teda vzťahovať prísne pravidlá, pokiaľ ide o jazdu pod vplyvom alkoholu,“ uviedol Dvořák.

