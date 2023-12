Že sa nehanbí! VIDEO Sedemdesiatnička nadrzovku vysypala pri diaľnici vrece plné odpadkov

Seniroka vyhadzuje vrece s odpadkami pri ceste (Zdroj: FB Polícia SR/Bratislavský kraj)

BRATISLAVA - Aj vám vŕta v hlave otázka, odkiaľ sa berú kopy smeti na tých najnezmyselnejších miestach, kde by ich bežne človek nečakal? Nie nejaký obal od cukríka, prázdna plastová fľaša alebo použitá papierová vreckovka popri ceste vyhodená počas jazdy z auta, ale celý arzenál odpadkov od konzerv cez šupy od ovocia a zeleniny až po vyradené spotrebiče. Vieme presne, kde sa tam berú. Pozrite sa na to v priamom prenose!

Napriek neustálemu zdôrazňovaniu potreby ekologickejšieho zmýšľania je realita na Slovensku úplne iná. I keď denne počúvame o tom, ako si ničíme planétu a aké sú možnosti aspoň čiastočného zvrátenia stavu, ku ktorému sme svojím správaním prispeli, mnohí zostávajú voči týmto apelom hluchí. Svedčia o tom aj čierne skládky, ktoré vznikajú ako huby po daždi.

Ešte stále sa nájde dosť ľudí, pre ktorých je pohodlnejšie zobrať vrece s odpadkami, vopchať do auta a namiesto vhodenia do kontajnera alebo odnesenia do zberného dvora ho "vyšmariť" nezmyselne niekde pri ceste. Presne takéto riešenie zvolila aj 68-ročná vodička osobného auta, ktorá zastavila v zákrute v blízkosti zjazdu z diaľnice D4 a neštítila sa rovno pri ceste vysypať obsah čierneho vreca. Keďže sa jej konanie podarilo zachytiť na kameru, správca komunikácie kontaktoval bratislavských dopravných policajtov. Tí po vykonaní potrebných úkonov spis predložili na oddelenie životného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva.