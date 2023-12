Máme tu prvý predvolebný BIZÁR: Kandidát roka, ktorý má rád ľahké ženy, miluje alkohol a zruší covid!

Peter Kuťka sa stáva prezidentským kandidátom. (Zdroj: Instagram.com/Peter.Kutka)

BRATISLAVA - Prezidentské voľby sa blížia a zdá sa, že na bizarných adeptov do prezidentského úradu ani nasledujúci rok nebude núdza. Kým v minulosti to boli bývalí ministri, youtuber a iní kandidáti, teraz do hry vstupuje človek, ktorý sa chváli láskou k alkoholu, ľahkým ženám a najradšej by zrušil covid. Ide o Petra Kuťku, ktorý už rozbehol kampaň cez svoju netradičnú webovú stránku, na ktorej sú samé skvosty.