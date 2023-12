Zníženie ratingu krajiny vyburcovalo vášne medzi politikmi: Kamenický ukazoval obraz, Viskupič neveril vlastným očiam

Viskupič sa pýtal Kamenického, či je v poriadku prezentovať obraz počas dňa zhoršenia ratingu. (Zdroj: Facebook/Ladislav Kamenický, TASR/Jakub Kotian, Martin Baumann)

BRATISLAVA - Experti na financie sa pochytili kvôli ratingu, zatiaľ čo jeden z nich verejnosti ukazoval svoj obraz. Áno, aj tohto sme svedkami v aktuálnej politickej situácii. Reč je o aktuálnej kondícii štátu, ktorá už bola ohodnotená aj medzinárodne, no reakcie našich politikov sú asi také, že sa medzi sebou len doťahujú a obviňujú navzájom. Príkladom je aj súčasný minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), ktorý sa pochytil s Mariánom Viskupičom z SaS. Ten ho obvinil, že v deň zhoršenia medzinárodného ratingu sa chválil obrazom, zatiaľ čo sa mal venovať verejným financiám. Minister reaguje, že toto je dôsledok minulých vlád.

archívne video

Tlačová konferencia Ladislava Kamenického, Erika Tomáša a Zuzany Dolinkovej (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Celá situácia súvisí s tým, že minulý týždeň medzinárodná agentúra Fitch Ratings znížila ratingové hodnotenie Slovenska na A- so stabilným výhľadom. Jej predchádzajúce hodnotenie bolo na úrovni A s negatívnym výhľadom. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo financií (MF) SR. Zníženie ratingu Slovenska odráža podľa Fitch zhoršenie stavu verejných financií počas predchádzajúcich mesiacov. Rovnako negatívne vníma agentúra výrazný nárast dlhu.

Ideálny deň na prezentáciu obrazu?

Práve v deň, kedy sa prezentovali výsledky agentúry o zhoršenom hodnotení sa rozhodol minister Kamenický odprezentovať svoj obraz, keďže sa vo svojom voľnom čase venuje tomuto koníčku. Bývalý šéf finančného výboru za minulej vlády a aktuálny opozičný poslanec Marián Viskupič z SaS však neveril vlastným očiam, keď uvidel Kamenického status.

"Pán minister vlastne nemlčí. Prezentuje svoje obrazy. Ale vlastne možno to je návod pána ministra na riešenie stavu verejných financií," sarkasticky okomentoval dianie Viskupič, ktorý dodal, že nové hodnotenie Fitchu je za posledných skoro 20 rokov to najhoršie.

(Zdroj: Facebook/Ladiskav Kamenický, Marián Viskupič)

Pán poslanec, trafená hus zagágala, reagoval minister

Po tomto statuse Viskupiča sa rozhodol minister "poďakovať za reklamu" na obraz. Neskôr však prešiel do tvrdého protiútoku. "Trafená hus zagágala. Čo sa však týka zodpovednosti za tragický stav verejných financií a zhoršenie ratingu Slovenska agentúrou Fitch, ste pán Viskupič "strelil capa"," reagoval Kamenický s tým, že zodpovednosť za zhoršenie verejných financií a nárast štátneho dlhu sa má pripísať predchádzajúcim vládam.

"Niekto sa asi musel úplne zblázniť, keď po 1 a pol mesiaci činnosti novej vlády chce tvrdiť, že nová vláda je zodpovedná za katastrofálny stav verejných financií," myslí si Kamenický.

(Zdroj: Facebook/Ladislav Kamenický, Marián Viskupič)

Na gréckej ceste sme kvôli vám, milá opozícia, pokračuje Kamenický

Slovensko je podľa Kamenického na "gréckej ceste" hlavne kvôli činnosti bývalej vlády. "A na finančných trhoch si už dlhšie požičiavame za úroky Grécka a obrátiť rastúcu trajektóriu verejného dlhu bude extrémne náročné. A porozprávam vám aj o tom, aký vysoký deficit ste zanechali novej vláde aj na rok 2024! Veď ako ináč: Čím horšie, tým lepšie." Však?!" pokračoval Kamenický.

Hodnotenie podľa Viskupiča nesúvisí len s krokmi minulých vlád

Viskupič neskôr vysvetlil, ako výsledky a hodnotenia Fitch vznikajú a prečo tam zahrnul ešte len mesiac a pol pôsobiacu štvrtú vládu Roberta Fica. "Prečo už zahŕňam aj ministra Kamenického, napriek krátkosti jeho pôsobenia? Pretože vo Fitch už zahrnuli aj parametre vládnutia a prvé schválené zákony novej vlády. Je to vidieť aj z toho, že zvyšné 2 agentúry (S&P, Moody's), ktoré vydali svoje hodnotenia skôr (ešte bez znalosti reálnych krokov novej vlády, PONECHALI nezmenené hodnotenia," vysvetlil Viskupič.

Marián Viskupič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Je to v podstate špirála, z ktorej sa ale nedá dostať stále vyššími dotáciami a hľadaním stále nových zdrojov vo vyšších daniach a vyššom zadlžovaní. Slovensko si musí priznať realitu a čím skôr to duo Fico-Kamenický prizná, tým väčšia šanca na opravu negatívneho smerovania Slovenska. Poznajúc týchto dvoch pánov sa obávam, že si Slovensko bude musieť vypiť pohár horkosti až do dna," dodal na záver Viskupič.