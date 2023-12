Pri refundáciách z EÚ dodržiavame pravidlo, ktoré platí roky, vyhlásil Ladislav Kamenický

Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Refundácie výdavkov z eurofondov sa už dlhé roky účtujú do toho obdobia, v ktorom sa vyplácajú. To sa týka aj časti pomoci s cenami energií, ktorá sa vyplatí až budúci rok, preto s nimi počíta aj návrh rozpočtu na budúci rok. V reakcii na výhrady Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) aj viacerých opozičných poslancov to v Národnej rade (NR) SR vyhlásil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

"Existuje pravidlo, ktoré tu beží už 20 rokov. Do ktorého roku sa zaúčtovali refundácie z Európskej únie? Do toho roku, v ktorom sa tie refundácie vyplácali. A tých 450 miliónov eur na energie, kedy bude vyplatených? V roku 2024," argumentoval Kamenický. Podľa vlastných slov sa čuduje aktuálnemu stanovisku RRZ. "To, čo sa robilo 20 rokov, sa teraz zrazu zmení kvôli tomu, že tu je nová vláda? Zaúčtujeme ich do roku 2023, aby vám chýbali v roku 2024?" spýtal sa minister. Rozpočtovú radu vyzval, že ak sa tieto pravidlá zmenili, nech mu to potvrdí písomne.

archívne video

Ministri Kamenický a Erik Tomáš k návrhu na pomoc pri hypotékach (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Návrh rozpočtu na budúci rok vykazuje podľa RRZ medziročné zníženie deficitu chybným posunutím časti financovania pomoci s cenami energií z eurofondov na ďalší rok. Predchádzajúca vláda totiž žiadala toto prefinancovanie zo "starých" eurofondov, ktoré je možné dočerpať maximálne do konca roka 2023. Rada to uviedla v pondelok (11.12.) vo svojom prvom zhodnotení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026. Podobne kritizovali návrh v NR SR aj viacerí predstavitelia opozície.

Kamenický upozornil, že nová vláda zdedila verejné financie vo veľmi zlom stave. "My sme na gréckej ceste, ale nie vďaka novej vláde, ale bývalej vláde," vyhlásil. Z tohto dôvodu bude potrebné po roku 2024 zvýšiť tempo konsolidácie na 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. Takéto tempo budú pravdepodobne požadovať od roku 2025 aj nové európske rozpočtové pravidlá, o ktorých sa momentálne v EÚ diskutuje.

Kľúčové rozhodnutie bude podľa Kamenického v tom, či bude potrebné ozdraviť verejné financie v priebehu štyroch alebo siedmich rokov. Slovensko bude presadzovať postupnú konsolidáciu. "Pre mňa je červená čiara vo vyjednávaniach sedem rokov. Podporujem sedemročnú konsolidáciu, to je to, čo som povedal na začiatku, že musíme to robiť cez dve volebné obdobia," priblížil. Ak by bolo potrebné konsolidovať už v priebehu štyroch rokov, v prípade SR by to znamenalo tempo 1,7 až 2 % HDP ročne.

Kamenicky vyzval poslancov

Poslancov vyzval, aby schválili návrh rozpočtu ešte tento rok. Slovenská republika si podľa ministra financií nemôže dovoliť ísť do rozpočtové provizória, považuje to za veľký risk. "Je to vo vašich rukách. Ja sa budem snažiť rozpočet prijať čím skôr, aby Slovenská republika na rok 2024 mala rozpočet," dodal Kamenický.