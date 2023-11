Šialený manéver českej dôchodkyne: VIDEO Pri tom, čo urobila na diaľnici, sa vám zastaví rozum

(Zdroj: Policie ČR)

KLADNO - Vodiči a posádky áut, ktoré sa ocitli minulú sobotu na českej diaľnici D6 vedúcej do Prahy, zažili riadne krušné chvíle. Takmer 80-ročná vodička Fabie sa rozhodla otočiť vo svojom jazdnom pruhu do protismeru. Stará pani mala viac šťastia ako rozumu a môže ďakovať všetkým anjelom strážnym, že neprišlo k tragédii.

Dramatická situácia sa odohrala minulú sobotu krátko pred jedenástou dopoludnia. 79-ročná seniorka sa zrazu začala na diaľnici otáčať do protismeru. Dopravnú políciu v Kladne o tom informoval jeden z poškodených, ktorý policajtom poskytol aj videozáznam z palubnej kamery. Ak by nestihol dobrzdiť, prišlo by k tragédii.

Osemdesiatnička z Česka sa otáčala s autom na diaľnici D6 (Zdroj: FB/Policie ČR)

Žena svoje bizarné konanie odôvodnila tým, že nechtiac zišla pri Unhošte na nájazd na diaľnicu D6 v smere na Prahu a v tej chvíli si uvedomila, že nemá diaľničnú známku. Myšlienka, že nemôže ísť na diaľnicu jej tak zamestnala myseľ, že neuvažovala nad nebezpečenstvom kroku, pre ktorý sa rozhodla. Zastavila na krajnici a čakala na vhodný čas, kedy nepôjdu okolo žiadne autá, aby sa mohla otočiť a vrátiť sa na zjazd na Unhošť. Plán jej však nevyšiel a k otáčaciemu manévru sa rozhodla v čase, keď išli po diaľnici ďalšie vozidlá. Jeden vodič bol nútený prudko zabrzdiť, aby do nej nenarazil a aj ďalší šoféri mali čo robiť, aby neprišlo ku kolízii.

Polícia preveruje konanie dôchodkyne ako trestný čin všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti. Vyzvala všetkých, ktorí sa v tom čase na diaľnici nachádzali, aby ju kontaktovali.