Sviatočné prekvapenie: Na mnohých miestach Slovenska NASNEŽILO! Kde sa zobudili do bieleho rána?

BRATISLAVA - Biele a chladné ráno. To je realita sviatočného dňa na mnohých miestach na Slovensku. Viacerí obyvatelia sa totiž zobudili do zasneženého rána a vyzerá to tak, že Martin na bielom koni prišiel, aj keď oneskorene. Fotografie, ktoré zdieľajú obyvatelia najmä severných obcí Slovenska, konečne pripomínajú, že zima sa blíži.

Prebudenie do sviatočného dňa mnohých zrejme prekvapilo. Na mnohých miestach totiž poriadne nasnežilo. Môže za to výdatné zrážkové pole, ktoré prinieslo sneženie aj do nižších polôh. Snehové vločky začali padať už v noci, najvýdatnejšie najmä na strednom a východnom Slovensku, kde čerstvá nádielka spôsobuje aj stúpanie hladín vodných tokov. Informuje o tom portál imeteo.sk.

Meteorológovia preto vydali výstrahy prvého stupňa pred povodňami pre okresy Bardejov, Košice-okolie a Michalovce, a to do soboty do 10. hodiny dopoludnia. Zatiaľ najviac zrážok padlo vo Vyšnej Slanej, a to 24,7 milimetrov za uplynulých 12 hodín. Do bieleho rána sa zobudili najmä obyvatelia Vysokých a Nízkych Tatier, ale aj severu Žilinského kraja, či niektorých obcí na západe Prešovského a Košického kraja. To však so sebou prináša aj rôzne problémy, ako napríklad neodhrnuté cesty. Motoristi by si tak mali dávať pozor najmä pri prejazde horskými priechodmi. Zábery ukazujú, že neupravené cesty sú na Čertovici, či v okolí Vysokých Tatier. "Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na HP Čertovica, Vernár a Podspády je vrstva čerstvého až kašovitého snehu hr. 1-3 cm,“ ozrejmila .

#VÝSTRAHA Na horskom priechode Čertovica upozorňujete na husté sneženie, výrazne zníženú viditeľnosť a zvýšené riziko šmyku; jazdný pruh v smere na Liptovský Mikuláš navyše blokujú tri odstavené kamióny. FOTO: Facebook / Tomas Ko pic.twitter.com/cXkdJb8ZmW — Zelená vlna RTVS (@zelenavlna) November 16, 2023

Z čerstvého snehu sa tešia napríklad v Liptovskej Tepličke, či v Jarabej v okrese Brezno. Podľa odborníkov bude treba s výdatným dažďom, ale aj snežením počítať počas celého piatku. V priebehu dňa od výšky cca 700 metrov pribudne okolo 5 centimetrov čerstvého snehu.

Na západe Slovenska a v okresoch Brezno a Banská Bystrica sa môže v piatok vyskytnúť silný vietor. V okresoch Bardejov, Michalovce, Trebišov a Košice-okolie platia výstrahy pred povodňami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe. Vietor môže prechodne dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozornil SHMÚ. Predpokladaná rýchlosť vetra môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Silný vietor sa môže v piatok večer vyskytnúť aj na horách. Počas piatkovej noci a v sobotu (18. 11.) očakávajú meteorológovia tvorbu snehových závejov, najmä v Žilinskom kraji. Cez víkend sa môže objaviť aj poľadovica.

