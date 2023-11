Zvrat v kauze čurillovcov! Šutaj Ešetok ich postavil mimo službu, zasiahol súd: Jeden z nich sa môže vrátiť do práce

(Zdroj: Getty Images, Facebook/Polícia SR, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Padlo zásadné rozhodnutie. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok krátko po nástupe do funkcie postavil mimo službu šesticu policajtov okolo Jána Čurillu. Okamžite sa začalo diskutovať o tom, či tak mohol urobiť. Čurillovci totiž mali v tom čase status chránených oznamovateľov. Vec sa dostalo na súd, ktorý dnes rozhodol, že jeden z nich, vyšetrovateľ Štefan Mašin, sa môže vrátiť do práce.

„Dnes Mestský súd Bratislava IV vyhovel podstatnej časti nášho návrhu na vydanie neodkladného opatrenia a rozhodol, že do práce sa po krátkej pauze vracia aj vyšetrovateľ Štefan Mašin,“ informoval obhajca čurillovcov Peter Kubina.

Vyšetrovatelia Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Milan Sabota a Štefan Mašin, ako aj ďalší dvaja operatívci boli obvinení z toho, že zneužili svoje právomoci a účelovo vyšetrovali ľudí z policajnej inšpekcie a Slovenskej informačnej služby. Prípad sa ťahá približne dva roky. V septembri 2021 skončili obvinení policajti NAKA aj vo väzbe, no krajský súd ich neskôr prepustil.

Dôležitý zlom nastal, keď skupine vyšetrovateľov udelila špeciálna prokuratúra ešte pred voľbami status chránených oznamovateľov. Dostali sa tak pod ochranu Úradu na ochranu oznamovateľov. V praxi to funguje tak, že zamestnávateľ nemôže urobiť akýkoľvek pracovnoprávny úkon voči oznamovateľovi, s ktorým oznamovateľ nesúhlasí, bez súhlasu úradu.

Minister Matúš Šutaj Eštok však po nástupe do funkcie postavil napriek tomu čurillovcov mimo službu. Odvolal sa na zákon, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu. Právny zástupca policajtov Peter Kubina ihneď označil rozkaz ministra za neplatný a poukázal práve na to, že takýto krok si vyžaduje vzhľadom na ich status chránených oznamovateľov súhlas úradu, ktorý však udelený nebol. Potvrdil to aj Úrad na ochranu oznamovateľov.

Minister vnútra rozhodol koncom októbra aj o zrušení funkcie viceprezidentov Policajného zboru a preložení oboch viceprezidentov na iné posty. Aj v tom prípade však súd rozhodol proti takémuto kroku. Mestský súd Bratislava IV. pred pár dňami totiž vydal neodkladné opatrenie, podľa ktorého podľa ktorého môže Branko Kišš naďalej pôsobiť ako prvý viceprezident Policajného zboru.