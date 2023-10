Jadrová elektráreň vo vašom meste? Ohlásili prvých päť lokalít, kde by mohli stáť: O výstavbu sa postarajú Američania

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Slovensko bude už onedlho zápasiť s menšou produkciou elektrickej energie, na akú sme zvyknutí. Riešením by sa tak mohla stať nová výkonná elektráreň a ako vhodné riešenie sa dnes javí výstavba malých modulárnych reaktorov. Štát dnes už odhadol prvých päť lokalít, kde by sa mohlo už onedlho štiepiť jadro. Pozrite sa, kde by mohli v budúcnosti stáť a kto sa postará o ich výstavbu.

Jeden malý modulárny reaktor dokáže napájať 200 000 až 300 000 domácností, problémom nie je ani ich výstavba, ktorá je oproti štandardným nukleárnym reaktorom lacnejšia a menej náročná. Ako informuje portál Hospodárske noviny, štát dnes už vytipoval päť oblastí, v ktorých by mohli v budúcnosti stáť.

Košický U. S. Steel plánuje v blízkej budúcnosti zmeniť svoje výrobné postupy. S prechodom na nové a výkonné elektrické oblúkové pece by sa však v regióne masívne zvýšila spotreba elektriny. U. S. Steel sa tak prirodzene stal jednou z lokalít, kde by sme v budúcnosti mohli výstavbu jadrového reaktora očakávať.

Malé, no výkonné reaktory by však mohli stáť aj v Jaslovských Bohuniciach, Mochovciach, Novákoch a Vojanoch. Všetky miesta totiž spĺňajú zásadné kritéria, ako dobrú infraštruktúru, či distribúciu elektriny. Miestni sú zároveň zvyknutý na to, že vo všetkých spomínaných lokalitách sa už elektrina vyrába.

S plánmi výstavby sú však všetci zatiaľ obozretní. „V každom prípade je to zatiaľ len jedna z možností a práve výsledok štúdie určí, či má zmysel uberať sa týmto smerom,“ priblížil hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača v súvislosti s možnosťou, že zdroj by vyrástol v lokalite ich huty.

O výstavbu sa uchádza zásadný hráč: Reaktory môžu mať amerického autora

Priekopníkmi v sektore modulárnych reaktorov sú dnes napríklad americká spoločnosť Westinghous, či český ČEZ. „Technológia na výstavbu malých zdrojov bude pripravená okolo roku 2030 a myslím si, že to dobre zapadá aj do plánov, ktoré máte na Slovensku. Máte lokality, kde by sa o takomto zdroji dalo uvažovať,“ povedal pre portál šéf Westingousu Petr Brzezina.

Práve americká spoločnosť by sa mohla stať dôležitým uchádzačom na výstavbu nových energozdrojov na Slovensku. Výstavba však nejaký čas potrvá, podľa prvých odhadov by však prvé modulárne reaktory mohli stáť už o 10 rokov.