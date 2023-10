Povolebná zostava vlády je stále na vážkach: Pellegrini si kladie podmienky! Progresívci môžu zmeniť hru

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ako informuje portál TvNoviny, Peter Pellegrini si od predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku vypýtal pozíciu predsedu vlády. Progresívci tvrdia, že takýto scenár by si vedeli predstaviť. Kladú si však podmienku. Ak by strane Hlas-SD ponúkli post predsedu vlády, Pellegrini aj jeho straníci by sa museli rozlúčiť s kreslom na rezorte vnútra. Pre portál to potvrdil zdroj blízky Progresívnemu Slovensku.

Podľa strán SaS a Progresívne Slovensko sa musí robiť všetko preto, aby sa vyhli scenáru, pri ktorom by sa k vláde dostala strana Smer-SD.