Neskutočné, čo si dovolil opitý muž: Svojej tehotnej manželke sa vyhrážal smrťou! Schytala aj úder päsťou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TRENČIANSKE TEPLICE - Policajti z Trenčianskych Teplíc obvinili 41-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Opitý udrel svoju tehotnú manželku päsťou do tváre, sotil ju do dverí a s nožom v ruke sa jej vyhrážal smrťou. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Po tom, ako začal byť opitý manžel agresívny, chcela žena odísť z bytu. Obvinený jej v tom bránil, sotil ju do vchodových dverí a následne udrel do tváre a rozrazil jej peru. Ženu následne vtiahol do kuchyne a s nožom v ruke sa jej vyhrážal smrťou. Žena privolala políciu.

Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu, v dychu mu namerali 3,29 promile alkoholu. Zároveň policajti navrhli väzobné stíhanie obvineného. O návrhu bude rozhodovať súd.