MIMORIADNE Legionárska choroba aj na Slovensku! V bratislavskej nemocnici leží žena (47) vo vážnom stave

(Zdroj: Topky)

Informáciu priniesol portál noviny.sk. Žena je v súčasnosti hospitalizovaná na ARO a jej stav je vážny. Legionárska choroba sa neprenáša z človeka na človeka, ale k prenosu prichádza vdýchnutím aerosolu, v ktorom sa baktéria legionely nachádza. Pacientka sa nachádza v petržalskej nemocnici a podľa portálu je na umelej pľúcnej ventilácii už 52 dní.

Podľa primára ARO v petržalskej Nemocnici sv. Cyrila a Metoda Jakuba Hložníka je to mladá žena, ktorá si baktériu pravdepodobne priniesla zo zahraničia. "Nevieme, prečo je u nej taký priebeh, aký je, lebo ona je v podstate zdravá. Takýto ťažký priebeh mávajú zvyčajne pacienti s nejakým iným ochorením," priblížil primár. Dodal, že doteraz sa stretol, okrem tejto pacientky, len s jedným takýmto závažným prípadom. Pred niekoľkými rokmi bojoval na umelej pľúcnej ventilácii s chorobou aj jeho kolega.

Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí, hovorí o súvisloti Parkinsonovej choroby a gamblingu

Baktéria môže spôsobiť ľahšie aj ťažšie ochorenie a niekto ho môže prekonať a ani o tom nevie, pretože mal príznaky podobné chrípke. No u ďalšieho sa môže vyvinúť do ťažkého štádia. "Je to patogén, ktorý sa vyskytuje prakticky celosvetovo. Čo je veľmi dôležité, neprenáša sa z človeka na človeka," doplnil pre portál Štefan Laššán, prednosta Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB.

Kde sa môžeme nakaziť?

Baktéria legionely sa neprenáša z človeka na človeka, rizikové sú zariadenia, ktoré tvoria aerosól, ale dôležitá je aj teplota. Najčastejším zdrojom bývajú potrubné vedenia, kde neprúdi voda dostatočne a vytvára sa tam biofilm a tam, kde je voda nedostatočne studená alebo naopak, nedostatočne teplá. Ideálna teplota pre baktériu je 25 až 42 stupňov.

(Zdroj: Getty Images)

Rizikom je aj voda z kohútikov, ktoré neboli dlho používané, preto treba vodu vždy niekoľko minút odpustiť. Počet prípadov legionárskej choroby podľa štatistík na Slovensku rastie. Lekári v nemocniciach sa však s ochorením stretávajú stále skôr zriedkavo.