Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Centralizácia riadenia nemocníc by mala byť pre budúcu vládu prioritou. Vyplýva to z vyjadrenia štátnej tajomníčky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Moniky Jankechovej. Reformou je podmienená žiadosť o piatu platbu z plánu obnovy v prvom kvartáli roka 2024. Na ministerstve sa má zriadiť Ústredný orgán pre správu nemocníc. Míľnik nateraz mešká, no podľa tajomníčky jeho plnenie ohrozené nie je.