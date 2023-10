MIMORIADNE z PALÁCA Prezidentka dodržala sľub! Šéfa Smeru poverila zostavením vlády: Čas beží, dostal limit

Robert Fico prišiel do Prezidentského paláca (Zdroj: Topky/Maarty)

BRATISLAVA - Politické dusno trvá, aj keď je už po voľbách. Spočíva to v tom, že kreovanie vlády začína dnešným dňom, kedy sa po rokoch odohrá stretnutie roka. Už dlho sme totiž nemali príležitosť vidieť Zuzanu Čaputovú po boku Roberta Fica. Dochádza k nemu po rokoch práve dnes, kedy víťazovi volieb prezidentka odovzdáva poverenie na zostavenie vlády. Ide pritom o významných politických nepriateľov na našej scéne, čo toto stretnutie činí o to zaujímavejšie. Nech je to už však ako chce, dnešným dňom šéf Smeru Robert Fico rozbieha rokovania o budúcej koalícii.

parlamentné voľby vyhral Smer-SD so ziskom 22,94%

prezidentka Zuzana Čaputová dnes odovzdáva Robertovi Ficovi poverenie na zostavenie vlády, Fico má teraz 14 dní na to, aby prezidentke požadovanú vládnu väčšinu priniesol

hlava štátu sa dnes ešte stretne s lídrom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom a zajtra s predsedom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim

uvažuje sa, ako bude finálna vládna koalícia vyzerať, každopádne o nej rozhodne predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini, ktorého strana získala 14,70%

"Zuzana Čaputová mi dala 14 dní, ktoré budem mať k dispozícii na zostavenie vlády. Ak dovolíte, ja som povedal, že teraz by Slovensko potrebovalo trošku kľud, pokiaľ ide o rokovania. Asi by bolo zlé, keby som oznámoval cez médiá, kto bude prvý a kto bude druhý. Nebude to ľahký proces, ale urobíme všetko pre to, aby vznikla vláda SR. V tomto okamihu sa sústreďte na to, že mi prezidentka dala 14 dní," povedal novinárom líder Smeru.

Predseda Smeru-SD Robert Fico prišiel do prezidentského paláca. Prezidentka Zuzana Čaputová Ficovi odovzdala časovo obmedzené poverenie na zostavenie vlády. Toto obmedzenie bude, tak ako u predchádzajúcich víťazov volieb v histórii Slovenska, v lehote 14 dní. Po jeho uplynutí a neúspešnom zložení vlády sa tak zrejme opäť chytí iniciatívy hlava štátu.

Smer-SD ako víťaz volieb avizoval, že rokovania začne až po poverení od prezidentky Zuzany Čaputovej. "Verím, že politické strany, ktoré získali vo voľbách dôveru verejnosti, si uvedomujú svoj diel zodpovednosti a budú sa ich snažiť zmierniť. Najväčšiu zodpovednosť za budúci vývoj, samozrejme, nesie víťaz volieb, pretože vzbudil najväčšie očakávania vo verejnosti, a je dôležité, aby ich napĺňal v prospech všetkých občanov Slovenska," povedala Čaputová.

Voľby označila za slobodné

Predčasné parlamentné voľby boli podľa nej slobodné, demokratické a vytvorili reálny obraz spoločnosti. Vysoká volebná účasť svedčí o tom, že budúcnosť Slovenska nie je ľuďom ľahostajná, skonštatovala. Poukázala na to, že úsilie o spravodlivú, demokratickú a dobre spravovanú spoločnosť bude pokračovať aj po voľbách. "Predvolebná kampaň, ktorá sa už, našťastie, skončila, vytvorila rany na spoločenskej atmosfére, na vzťahoch medzi ľuďmi a na celkovej dôvere v politiku a demokraciu," podotkla prezidentka.

Víťazom predčasných parlamentných volieb sa stal Smer-SD. Nasleduje Progresívne Slovensko a Hlas-SD. Do parlamentných lavíc sa dostali aj koalícia OĽaNO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí a tiež KDH, SaS a SNS.

Čaputová sa ešte dnes stretne aj so Šimečkom a zajtra s Pellegrinim

Ústavnou tradíciou podľa Čaputovej je na Slovensku poveriť zostavením novej vlády predsedu strany, ktorá získala vo voľbách najvyšší počet hlasov voličov. "Úlohou hlavy štátu je rešpektovať výsledok demokratických volieb a zároveň zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Z tohto dôvodu dnes poverím zostavením vlády predsedu strany Smer Roberta Fica. Tak, ako bolo zvykom pri každom jednom poverovaní doposiaľ, aj toto poverenie bude časovo ohraničené. O svojom postupe budem informovať aj ďalších lídrov politických strán a verejnosť. Ešte dnes sa okrem Roberta Fica stretnem aj s predsedom hnutia Progresívne Slovensko Michalom Šimečkom a zajtra ráno s predsedom strany Hlas Petrom Pellegrinim. V nasledujúcich dňoch budú pokračovať stretnutia s ďalšími lídrami," konštatuje Čaputová vo svojom vyhlásení k voľbám.

